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إصابات بالرصاص الحي والاختناق شرق قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء استهدافهم من قبل قوات الجيش الاسرائيلي شرق القطاع كما افادت مصادر اعلامية فلسطينية.


وأفادت المصادر، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي شرق جباليا، فيما أصيب خمسة آخرون بالاختناق شرق رفح، إثر قمع قوات الجيش الاسرائيلي المواطنين المتظاهرين.
إصابات بالرصاص الحي والاختناق شرق قطاع غزة




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