تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-23 22:50:29 إصابات بالرصاص الحي والاختناق شرق قطاع غزة |  2019-03-23 22:00:38 معرض فني مميز لطلاب كلية الناصرة للفنون |  2019-03-23 22:37:20 الناصرة تفجع بوفاة الشاب عدي زعبي (46عاماً) |  2019-03-23 22:34:18 فنانو عرابة يبدعون في البازار الثاني |  2019-03-23 20:01:50 اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين |  2019-03-23 19:52:08 الناصرة:المستشفى الفرنسي يحتفل بيوم الأم تحت عنوان"ولادة الأمومة" |  2019-03-23 18:23:48 بايرن ميونخ يجهز صفعة قوية لبرشلونة |  2019-03-23 18:21:05 أمل حجازي: أقدم "الفن الهادف" |  2019-03-23 17:17:11 اهالي الجولان يتظاهرون ضد خطاب ترامب بضم الجولان لاسرائيل |  2019-03-23 17:12:59 اصابتان في حادث دهس بكفرقرع |  2019-03-23 15:03:58 اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات |  2019-03-23 15:01:30 كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي |  2019-03-23 15:00:25 بوجبا يختار ريال مدريد.. والشك يساور الملكي |  2019-03-23 14:57:32 أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها |  2019-03-23 14:53:21 نتنياهو يتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل للقاء الرئيس الامريكي ترامب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

معرض فني مميز لطلاب كلية الناصرة للفنون



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أقيم في كلية الناصرة للفنون مساء اليوم السبت معرض الفنون التشكيلية بعنوان "ربيع بلادي" بمشاركة واسعة من طلاب الكلية واهاليهم .


افتتح البرنامج مدير الكلية الاستاذ كريم شداد حيث رحب بالحضور وبارك المعرض الذي تميز بابداع الطلاب , كما وتحدث مدير المركز الجماهيري في سخنين الاستاذ موفق خلايلة , ومنظم المعرض الفنان محمود بدارنة , كما وتخلل المعرض فقرة مسرحية مميزة للفنانة المخرجة هنادي يوزباشي .

وفي حديث للصنارة مع مدير الكلية الاستاذ كريم شداد قال:"اليوم ننظم المعرض الذي يقام كل 3 شهور للفنانين الذين يتعلمون بالكلية ويقومون بعرض رسوماتهم ولوحاتهم وهو من أهم المعارض , من المهم أن يعرف الجمهور من هؤلاء الفنانين وما هي اعمالهم".

وشارك في المعرض كل من الفنانين:رسيلة ابو راس , ازهار حسيني, ايمان سلامة , محمود نوباني , يمامة مصالحة , فضيلة عيساوي , سامية شاهين , نيفين زبن , لونا ابراهيم , رشا خطيب , جواهر واوية , أسيل عبد الفتاح خديجة , لين كمال , ملاك عبدلله".




كلمات متعلقة

معرض, فني, مميز, لطلاب, كلية, الناصرة, للفنون,

تابعونــا

فنانو عرابة يبدعون في البازار الثاني فنانو عرابة يبدعون في البازار الثاني 2019-03-23 | 22:34:18

اقيم للمرة الثانية في عرابة بازار المنتجات والاشغال اليدويّة العرابية في ساحة...

اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين 2019-03-23 | 20:01:50

اصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من سكان عرابة بجراح متوسطة أثر تعرضه للطعن خلال...

الناصرة:المستشفى الفرنسي يحتفل بيوم الأم تحت عنوان"ولادة الأمومة" الناصرة:المستشفى الفرنسي يحتفل بيوم الأم تحت عنوان"ولادة الأمومة" 2019-03-23 | 19:52:08

احتفل المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة بمناسبة عيد الام بمشاركة واسعة تحت...

اهالي الجولان يتظاهرون ضد خطاب ترامب بضم الجولان لاسرائيل اهالي الجولان يتظاهرون ضد خطاب ترامب بضم الجولان لاسرائيل 2019-03-23 | 17:17:11

نظم اهالي الجولان مع وفود من الداخل الفلسطيني منهم حركة ابناء البلد واللجنة...

اصابتان في حادث دهس بكفرقرع اصابتان في حادث دهس بكفرقرع 2019-03-23 | 17:12:59

اصيب شخصين عصر اليوم السبت السبت بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في بلدة كفرقرع ،...

اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات 2019-03-23 | 15:03:58

اصيب 5 اشخاص بجراح طفيفة اثر انفجار سيارة في موقف احدى الفنادق في مدينة ايلات ظهر...

كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي 2019-03-23 | 15:01:30

افتتح تحالف الموحدة والتجمع مقره الانتخابي في مدينة كفر قاسم أمس الجمعة بمشاركة...

مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين 2019-03-23 | 08:39:00

لقي سائق دراجة كهربائية مصرعه اثر حادث طرق مروع على شارع 483 قرب روش هعاين بعد...

تفاصيل المنخفض الجوي وعودة الشتاء تفاصيل المنخفض الجوي وعودة الشتاء 2019-03-23 | 10:17:22

توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ اليوم السبت تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى...

لمدرسةُ الثّانويّة التكنولوجيّة سخنين تُكرّمُ المعلّمات بيومِ الأمّ لمدرسةُ الثّانويّة التكنولوجيّة سخنين تُكرّمُ المعلّمات بيومِ الأمّ 2019-03-23 | 10:12:26

إيمانًا منّا بأنّ الأمّ َجمالٌ وإبداعٌ، خيالٌ وإمتاعٌ، جوهرةٌ مصونةٌ، ولؤلؤةٌ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع امرأة دهسا عابرة سبيل مفرق عيلبون اسعاف شرطة ايمان ابو زهيا المغار جلمة جنين تنفيذ عملية طعن محاولة اطلاق النار اصابة استشهاد جندي بلدية الناصرة علي سلام اشلابة اسراء زيدان عابد اطلاق نار العفولة طعن مصرع شابة عرابة ارتفاع شاهق سقطت خطيرة ناريمان عمر دراوشة ياسين جثة شاب علامات عنف العثور اكسال دبورية قرية شرطة اسعاف اطلاق نار تخريج الفوج ال 15 مدرسة غرناطة كفر كنا الثانوية احتفال مشاركة واسعة أمطار مياه غرق سوارع بيوت قرية الرينة تذمر الاهالي فياضاناتأزمة سير خانقة شرطة انتشار بحيرة طبريا ضفاف شواطئ احتفالات اعياد شفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة كهرباء انقطاع التيار فيضانات تخليص عالقين مركز البلاد الشرطة الانقاذ شروق حسن تحقيق حلم فاراياتي عرض ازياء الفتاة الناصرة صلح عقد راية عشائري قرية الرامة مشاركة واسعة رئيس بلدية عرابة رسالة تهديد علي عاصلة شرطة مسجاف اللغة الانجليزية حملة لشرطة . السير رهط النقب تحرير مخالفات سرعة هاتف نقال حزام أمان سخنين بيتار القدس مباراة دوري الدرجة العليا جمهور ستاد الدوحة شرطة قوات كبيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com