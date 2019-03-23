معرض, فني, مميز, لطلاب, كلية, الناصرة, للفنون,

أقيم في كلية الناصرة للفنون مساء اليوم السبت معرض الفنون التشكيلية بعنوان "ربيع بلادي" بمشاركة واسعة من طلاب الكلية واهاليهم .

افتتح البرنامج مدير الكلية الاستاذ كريم شداد حيث رحب بالحضور وبارك المعرض الذي تميز بابداع الطلاب , كما وتحدث مدير المركز الجماهيري في سخنين الاستاذ موفق خلايلة , ومنظم المعرض الفنان محمود بدارنة , كما وتخلل المعرض فقرة مسرحية مميزة للفنانة المخرجة هنادي يوزباشي .وفي حديث للصنارة مع مدير الكلية الاستاذ كريم شداد قال:"اليوم ننظم المعرض الذي يقام كل 3 شهور للفنانين الذين يتعلمون بالكلية ويقومون بعرض رسوماتهم ولوحاتهم وهو من أهم المعارض , من المهم أن يعرف الجمهور من هؤلاء الفنانين وما هي اعمالهم".وشارك في المعرض كل من الفنانين:رسيلة ابو راس , ازهار حسيني, ايمان سلامة , محمود نوباني , يمامة مصالحة , فضيلة عيساوي , سامية شاهين , نيفين زبن , لونا ابراهيم , رشا خطيب , جواهر واوية , أسيل عبد الفتاح خديجة , لين كمال , ملاك عبدلله".