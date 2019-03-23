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الناصرة تفجع بوفاة الشاب عدي زعبي (46عاماً)



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فجعت مدينة الناصرة مساء السبت بوفاة الشاب عدي مؤيد زعبي البالغ من العمر 46 عاماً , وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر يوم الاحد في مسجد النبي سعين ,ثم الى مثواه الاخير في المقبرة الجديدة .




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