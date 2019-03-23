فنانو, عرابة, يبدعون, في, البازار, الثاني,

اقيم للمرة الثانية في عرابة بازار المنتجات والاشغال اليدويّة العرابية في ساحة النصب التذكاري لشهداء عرابة وبتنظيم رابطة الطلاب الاكاديميين في عرابة، والذي يشارك فيه منتجون وفنانون من عرابة يعرضون منتجاتهم الفنيّة من أقمشة وأخشاب وتطريز ولوحات ورسومات وغيرها الكثير.كما وتم عرض كتب لكتّاب ومؤلفين من عرابة واضافة زاوية لمشروع "زاوية القصة-اقرأني ورجعني" والتي تهدف لتبادل الكتب بين أهل البلدة.

تابعونــا

معرض فني مميز لطلاب كلية الناصرة للفنون 2019-03-23 | 22:00:38 أقيم في كلية الناصرة للفنون مساء اليوم السبت معرض الفنون التشكيلية بعنوان "ربيع...

اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين 2019-03-23 | 20:01:50 اصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من سكان عرابة بجراح متوسطة أثر تعرضه للطعن خلال...

الناصرة:المستشفى الفرنسي يحتفل بيوم الأم تحت عنوان"ولادة الأمومة" 2019-03-23 | 19:52:08 احتفل المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة بمناسبة عيد الام بمشاركة واسعة تحت...

اهالي الجولان يتظاهرون ضد خطاب ترامب بضم الجولان لاسرائيل 2019-03-23 | 17:17:11 نظم اهالي الجولان مع وفود من الداخل الفلسطيني منهم حركة ابناء البلد واللجنة...

اصابتان في حادث دهس بكفرقرع 2019-03-23 | 17:12:59 اصيب شخصين عصر اليوم السبت السبت بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في بلدة كفرقرع ،...

اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات 2019-03-23 | 15:03:58 اصيب 5 اشخاص بجراح طفيفة اثر انفجار سيارة في موقف احدى الفنادق في مدينة ايلات ظهر...

كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي 2019-03-23 | 15:01:30 افتتح تحالف الموحدة والتجمع مقره الانتخابي في مدينة كفر قاسم أمس الجمعة بمشاركة...

مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين 2019-03-23 | 08:39:00 لقي سائق دراجة كهربائية مصرعه اثر حادث طرق مروع على شارع 483 قرب روش هعاين بعد...