تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-23 22:50:29 إصابات بالرصاص الحي والاختناق شرق قطاع غزة |  2019-03-23 22:00:38 معرض فني مميز لطلاب كلية الناصرة للفنون |  2019-03-23 22:37:20 الناصرة تفجع بوفاة الشاب عدي زعبي (46عاماً) |  2019-03-23 22:34:18 فنانو عرابة يبدعون في البازار الثاني |  2019-03-23 20:01:50 اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين |  2019-03-23 19:52:08 الناصرة:المستشفى الفرنسي يحتفل بيوم الأم تحت عنوان"ولادة الأمومة" |  2019-03-23 18:23:48 بايرن ميونخ يجهز صفعة قوية لبرشلونة |  2019-03-23 18:21:05 أمل حجازي: أقدم "الفن الهادف" |  2019-03-23 17:17:11 اهالي الجولان يتظاهرون ضد خطاب ترامب بضم الجولان لاسرائيل |  2019-03-23 17:12:59 اصابتان في حادث دهس بكفرقرع |  2019-03-23 15:03:58 اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات |  2019-03-23 15:01:30 كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي |  2019-03-23 15:00:25 بوجبا يختار ريال مدريد.. والشك يساور الملكي |  2019-03-23 14:57:32 أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها |  2019-03-23 14:53:21 نتنياهو يتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل للقاء الرئيس الامريكي ترامب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فنانو عرابة يبدعون في البازار الثاني



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اقيم للمرة الثانية في عرابة بازار المنتجات والاشغال اليدويّة العرابية  في ساحة النصب التذكاري لشهداء عرابة وبتنظيم رابطة الطلاب الاكاديميين في عرابة، والذي يشارك فيه منتجون وفنانون من عرابة يعرضون منتجاتهم الفنيّة من أقمشة وأخشاب وتطريز ولوحات ورسومات وغيرها الكثير.كما وتم عرض كتب لكتّاب ومؤلفين من عرابة واضافة زاوية لمشروع "زاوية القصة-اقرأني ورجعني" والتي تهدف لتبادل الكتب بين أهل البلدة.


يهدف البازار لدعم المنتجين العرابيين وتعريف الجمهور بهم وتشجيع مبادراتهم.




كلمات متعلقة

فنانو, عرابة, يبدعون, في, البازار, الثاني,

تابعونــا

معرض فني مميز لطلاب كلية الناصرة للفنون معرض فني مميز لطلاب كلية الناصرة للفنون 2019-03-23 | 22:00:38

أقيم في كلية الناصرة للفنون مساء اليوم السبت معرض الفنون التشكيلية بعنوان "ربيع...

اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين 2019-03-23 | 20:01:50

اصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من سكان عرابة بجراح متوسطة أثر تعرضه للطعن خلال...

الناصرة:المستشفى الفرنسي يحتفل بيوم الأم تحت عنوان"ولادة الأمومة" الناصرة:المستشفى الفرنسي يحتفل بيوم الأم تحت عنوان"ولادة الأمومة" 2019-03-23 | 19:52:08

احتفل المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة بمناسبة عيد الام بمشاركة واسعة تحت...

اهالي الجولان يتظاهرون ضد خطاب ترامب بضم الجولان لاسرائيل اهالي الجولان يتظاهرون ضد خطاب ترامب بضم الجولان لاسرائيل 2019-03-23 | 17:17:11

نظم اهالي الجولان مع وفود من الداخل الفلسطيني منهم حركة ابناء البلد واللجنة...

اصابتان في حادث دهس بكفرقرع اصابتان في حادث دهس بكفرقرع 2019-03-23 | 17:12:59

اصيب شخصين عصر اليوم السبت السبت بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في بلدة كفرقرع ،...

اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات 2019-03-23 | 15:03:58

اصيب 5 اشخاص بجراح طفيفة اثر انفجار سيارة في موقف احدى الفنادق في مدينة ايلات ظهر...

كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي 2019-03-23 | 15:01:30

افتتح تحالف الموحدة والتجمع مقره الانتخابي في مدينة كفر قاسم أمس الجمعة بمشاركة...

مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين 2019-03-23 | 08:39:00

لقي سائق دراجة كهربائية مصرعه اثر حادث طرق مروع على شارع 483 قرب روش هعاين بعد...

تفاصيل المنخفض الجوي وعودة الشتاء تفاصيل المنخفض الجوي وعودة الشتاء 2019-03-23 | 10:17:22

توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ اليوم السبت تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى...

لمدرسةُ الثّانويّة التكنولوجيّة سخنين تُكرّمُ المعلّمات بيومِ الأمّ لمدرسةُ الثّانويّة التكنولوجيّة سخنين تُكرّمُ المعلّمات بيومِ الأمّ 2019-03-23 | 10:12:26

إيمانًا منّا بأنّ الأمّ َجمالٌ وإبداعٌ، خيالٌ وإمتاعٌ، جوهرةٌ مصونةٌ، ولؤلؤةٌ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مخزن منزل عين الاسد قرية غاز اسطوانات اطفاء لم تنفجر اضرار جسيمة طعن فتى قاصر سنان ابو فسوطة شرطي حرس حدود نهاريا ثلوج تعطيل دراسة تساقط حرفيش الجش الجرمق بيت جن قرى الجليل الاعلى مراد امين شبلي قتل والدته طعنا عرب قرية المحكمة عقوبة السجن 25 عاما وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي سالم زلفة تظاهرة ضد العنف رجال نساء اطلاق نار عنف نبذ الطفل دوابشة احمد استقبال الخميس رونالدو ريال مدريد دوابشة قرية دوما حرق مستوطنون محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكر16 قاضيا جديدا يؤدون تصريح الولاء ألواز زعرورة عبد الحليم كفر مندا القسم ريفلين رئيس الدولةسعيد نفاع عضو الكنيست محكومية السجن بدء سجن جلبواع اعضاء كنيست سفر الى سوريامنح كتب تعيين بهاء فرنسيس فسوطة مستشفى زيف صفد شخصا احتفال شاب مدينة عرابة اطلاق نار خطيرة متوسطة دوار الفانوس مدخل الشرطة اسعاف بلال ابو رومي جنازة سيول وادي رأس علي قرب قرية ابطن تشييع جثمان مثواه الاخير مدينة مصرع الشاب مدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها حريق فندق جينوسار تمار شاطئ بحر طبريا هائل اطفاء مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com