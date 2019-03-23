اصابة, رجل, من, عرابة, اثر, تعرضه, للطعن, والشرطة, تعتقل, مشتبهين,

اصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من سكان عرابة بجراح متوسطة أثر تعرضه للطعن خلال شجار في المدينة مساء اليوم السبت , الطواقم الطبية نقلت المصاب للمستشفى وحالته متوسطة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , وبعد التحقيقات الاولية تبين أن الحادث بين ابناء العمومة وتم اعتقال شابين بشبهة ضلوعهم بالشجار .