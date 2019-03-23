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اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من سكان عرابة بجراح متوسطة أثر تعرضه للطعن خلال شجار في المدينة مساء اليوم السبت , الطواقم الطبية نقلت المصاب للمستشفى وحالته متوسطة .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , وبعد التحقيقات الاولية تبين أن الحادث بين ابناء العمومة وتم اعتقال شابين بشبهة ضلوعهم بالشجار .
اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين




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