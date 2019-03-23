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الناصرة:المستشفى الفرنسي يحتفل بيوم الأم تحت عنوان"ولادة الأمومة"



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



احتفل المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة بمناسبة عيد الام بمشاركة واسعة تحت عنوان"ولادة الأمومة", حيث تخلل اليوم محاضرات من اطباء مختصين واخصائية نفسية وفقرات فنية عديدة .


وفي حديث للصنارة نت مع جريس عبده مدير التمريض في المستشفى قال:"اليوم لدينا احتفالية للنساء الحوامل بمناسبة عيد الأم حيث جمعنا بين المرأة الحامل وعيد الام لذلك اسمينا البرنامج"ولادة الامومة, وهو عبارة عن برنامج صباحي يتضمن محاضرات للاطباء واخصائيين وبرامج ترفيهية ووجبة لجميع الحوامل ".

وأضاف:"نتقدم بأحر التهاني بمناسبة عيد الام باسم المستشفى الفرنسي ادارة واطباء وعاملين".

اما مدير قسم النساء والولادة الدكتور اياد جهشان قال:"اليوم هو يوم احتفالي بمناسبة عيد الام , من الطبيعي ان نحتفل مع الوالدات بهذا اليوم العظيم, الاحتفال يتخلل محاضرات وبرامج ترفيهية وفنية".".




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