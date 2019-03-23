بايرن, ميونخ, يجهز, صفعة, قوية, لبرشلونة,

يستعد نادي بايرن ميونخ لتوجيه ضربة كبيرة لبرشلونة بشأن صفقة التعاقد مع نجم آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موند ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ سيتقدم خلال ساعات بأول عرض إلى فرانكفورت، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.ويخطط الفريق البافاري للقيام بأعلى استثمار في تاريخه خلال الميركاتو المقبل، خاصة على مستوى الهجوم بسبب تقدم عمر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي سيبلغ في بداية الموسم الجديد 31 عامًا.ويعد يوفيتش أبرز الأسماء المرشحة للقدوم إلى برشلونة، من أجل لعب دور البديل للأوروجوائي لويس سواريز في هجوم الفريق الكتالوني.وأشارت الصحيفة إلى أن خبر دخول بايرن في الصفقة يعد أمرًا سيئًا لبرشلونة، لأن الفريق البافاري يعد أحد أبرز منافسي البارسا في القارة الأوروبية.كما أن وجود منافسة بين بايرن وبرشلونة على أحد الصفقات يعني أن سعرها سيواصل الارتفاع حتى يتم حسمها بشكل رسمي.