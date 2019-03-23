كلمات متعلقةأمل, حجازي:, أقدم, "الفن, الهادف",
في أول تعليق من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها، ويتهمها...
في ليلة استثنائية، أحيت الفنانة أحلام حفلتها الأولى بالسعودية بمنطقة الرياض،...
يوافق يوم 21 مارس من كل عام، الاحتفال بيوم الأم، والذي يعرف في منطقتنا العربية...
قدم محام مصري بلاغا عاجلا ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، يتهمها بما وصف بالتطاول على...
كشفت مصادر قريبة من فريق عمل الفنان المصري رامز جلال، إنه تمت الاستعانة...
طرحت الفنانة أمل حجازي فيديو كليب أغنية “بكره يكبروا”، عبر قناتها الرسمية على...
خضعت الفنانة السورية جيني إسبر بجلسة تصوير حديثة جمعتها بابنتها الوحيدة “نوسة”،...
شن الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، هجومًا حادًا على الفنانة مايا دياب، بعد عرض...
وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة لكل محبيها ومتابعيها في لبنان وحول...
للمرة الاولى علقت زوجة الموزع الموسيقي أحمد ابرهيم ياسمين عيسى بعد زواجه الشهير...