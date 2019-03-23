تستعد الفنانة اللبنانية أمل حجازي لإطلاق أنشودة دينية، تزامناً مع عيد الأم. وفي حديث خاص لها مع "العربية.نت" أشارت حجازي إلى أن مشروعها المقبل يتطرق إلى موضوع جديد لم يطرح سابقا.

وسبق أن أطلقت أمل أكثر من أنشودة في مناسبات عديدة، منها موسم الحج بعنوان "لبيك اللهم لبيك"، كما أطلقت دعاء دينياً في شهر رمضان الفائت.أمل أكدت أنها لا تحن أبداً للفن الذي كانت تقدمه، لأنها تُبرز من خلال الأناشيد التي تقدمها حالياً الفن "الهادف"، وفي كل أنشودة هناك رسالة تحاول إيصالها، وهي تقدم اليوم الفن "الصحيح"، وفق تعبيرها.وعبّرت الفنانة اللبنانية أنها ليست نادمة على دخولها المجال الفني، إلا أنها لا تتمنى أن يدخل ولداها هذا المجال.