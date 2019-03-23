اهالي, الجولان, يتظاهرون, ضد, خطاب, ترامب, بضم, الجولان, لاسرائيل,

وقد رفع المتظاهرون شعارات احتجاجية على خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
وقد رفع المتظاهرون شعارات احتجاجية على خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
وقد رفع المتظاهرون شعارات احتجاجية على خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
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