اهالي, الجولان, يتظاهرون, ضد, خطاب, ترامب, بضم, الجولان, لاسرائيل,

وقد رفع المتظاهرون شعارات احتجاجية على خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

نظم اهالي الجولان مع وفود من الداخل الفلسطيني منهم حركة ابناء البلد واللجنة الشعبية للدفاع عن سوريا في تظاهرة ضد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ضم الجولان العربي السوري واعتباره ارض اسرائيلية.

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