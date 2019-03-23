تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-23 22:50:29 إصابات بالرصاص الحي والاختناق شرق قطاع غزة |  2019-03-23 22:00:38 معرض فني مميز لطلاب كلية الناصرة للفنون |  2019-03-23 22:37:20 الناصرة تفجع بوفاة الشاب عدي زعبي (46عاماً) |  2019-03-23 22:34:18 فنانو عرابة يبدعون في البازار الثاني |  2019-03-23 20:01:50 اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين |  2019-03-23 19:52:08 الناصرة:المستشفى الفرنسي يحتفل بيوم الأم تحت عنوان"ولادة الأمومة" |  2019-03-23 18:23:48 بايرن ميونخ يجهز صفعة قوية لبرشلونة |  2019-03-23 18:21:05 أمل حجازي: أقدم "الفن الهادف" |  2019-03-23 17:17:11 اهالي الجولان يتظاهرون ضد خطاب ترامب بضم الجولان لاسرائيل |  2019-03-23 17:12:59 اصابتان في حادث دهس بكفرقرع |  2019-03-23 15:03:58 اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات |  2019-03-23 15:01:30 كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي |  2019-03-23 15:00:25 بوجبا يختار ريال مدريد.. والشك يساور الملكي |  2019-03-23 14:57:32 أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها |  2019-03-23 14:53:21 نتنياهو يتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل للقاء الرئيس الامريكي ترامب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اهالي الجولان يتظاهرون ضد خطاب ترامب بضم الجولان لاسرائيل



  |     |   اضافة تعليق



نظم اهالي الجولان مع وفود من الداخل الفلسطيني منهم حركة ابناء البلد واللجنة الشعبية للدفاع عن سوريا في تظاهرة ضد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ضم الجولان العربي السوري واعتباره ارض اسرائيلية.


وقد رفع المتظاهرون شعارات احتجاجية على خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.





كلمات متعلقة

اهالي, الجولان, يتظاهرون, ضد, خطاب, ترامب, بضم, الجولان, لاسرائيل,

تابعونــا

معرض فني مميز لطلاب كلية الناصرة للفنون معرض فني مميز لطلاب كلية الناصرة للفنون 2019-03-23 | 22:00:38

أقيم في كلية الناصرة للفنون مساء اليوم السبت معرض الفنون التشكيلية بعنوان "ربيع...

فنانو عرابة يبدعون في البازار الثاني فنانو عرابة يبدعون في البازار الثاني 2019-03-23 | 22:34:18

اقيم للمرة الثانية في عرابة بازار المنتجات والاشغال اليدويّة العرابية في ساحة...

اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين اصابة رجل من عرابة اثر تعرضه للطعن والشرطة تعتقل مشتبهين 2019-03-23 | 20:01:50

اصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من سكان عرابة بجراح متوسطة أثر تعرضه للطعن خلال...

الناصرة:المستشفى الفرنسي يحتفل بيوم الأم تحت عنوان"ولادة الأمومة" الناصرة:المستشفى الفرنسي يحتفل بيوم الأم تحت عنوان"ولادة الأمومة" 2019-03-23 | 19:52:08

احتفل المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة بمناسبة عيد الام بمشاركة واسعة تحت...

اصابتان في حادث دهس بكفرقرع اصابتان في حادث دهس بكفرقرع 2019-03-23 | 17:12:59

اصيب شخصين عصر اليوم السبت السبت بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في بلدة كفرقرع ،...

اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات 2019-03-23 | 15:03:58

اصيب 5 اشخاص بجراح طفيفة اثر انفجار سيارة في موقف احدى الفنادق في مدينة ايلات ظهر...

كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي 2019-03-23 | 15:01:30

افتتح تحالف الموحدة والتجمع مقره الانتخابي في مدينة كفر قاسم أمس الجمعة بمشاركة...

مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين 2019-03-23 | 08:39:00

لقي سائق دراجة كهربائية مصرعه اثر حادث طرق مروع على شارع 483 قرب روش هعاين بعد...

تفاصيل المنخفض الجوي وعودة الشتاء تفاصيل المنخفض الجوي وعودة الشتاء 2019-03-23 | 10:17:22

توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ اليوم السبت تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى...

لمدرسةُ الثّانويّة التكنولوجيّة سخنين تُكرّمُ المعلّمات بيومِ الأمّ لمدرسةُ الثّانويّة التكنولوجيّة سخنين تُكرّمُ المعلّمات بيومِ الأمّ 2019-03-23 | 10:12:26

إيمانًا منّا بأنّ الأمّ َجمالٌ وإبداعٌ، خيالٌ وإمتاعٌ، جوهرةٌ مصونةٌ، ولؤلؤةٌ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غرق 4 اشخاص اصابة احدهم حرجة شاطئ الطلاب مدينة اسعاف خفر السواحل مصرع شاب محمود عبد الفتاح أشرف اربيعي شفاعمرو الناصرة اتهام تأييد تنظيم داعش مزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول عزرائيلي جندية طعن تل ابيب عربي منفذ عملية طعن حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول البشائر المدرسة الثانوية الاهلية سخنين طلاب حفل فوج التاسع مصرع حادث تراكتورون صهيب محاجنة فتى قاصر اصابة قريبه فتى اخر انقلاب سرطة ام الفحم اسعاف سيارة ايلات شارع 90 انقلاب سيارة حادث الشرطة اتجاه الجنوب اصابات متفاوته اسعاف مستشفى انهيار سقف بيت عكا القديمة البلدة عدد من المصابين اطفاء اسعاف جابصين اطفال اصابة طفيفة جزء اصابة شابة شفاعمرو اطلاق نار تجلس داخل سيارة خطيرة مستشفى رضا عثامنة محمد كفر قرع مصرع الشاب لائحة اتهام الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر الصحفي محمد القيق اعتقال اداري مستشفى العفولة اضراب طعام اسير اعتقال اداري وقفة احتجاجية تظاهرة شعارات راهبات الناصرة شفاعمرو قداس المناولة الاولى مدرسة طلاب كنيسة أول قربانه فيديو توئيق محاولة قتل طعن مطعم سكين قرب شاطئ البحر بات يام اتهام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com