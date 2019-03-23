اصابتان, في, حادث, دهس, بكفرقرع,

اصيب شخصين عصر اليوم السبت السبت بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في بلدة كفرقرع ، يشار الى ان سيارة خصوصية دهستهما عندما كانا على دراجة كهربائية.





الطواقم الطبية قامت بنقلهما الى مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة لاستكمال العلاج ، الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.