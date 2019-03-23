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اصابتان في حادث دهس بكفرقرع



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اصيب شخصين عصر اليوم السبت السبت بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في بلدة كفرقرع ، يشار الى ان سيارة خصوصية دهستهما عندما كانا على دراجة كهربائية.


الطواقم الطبية قامت بنقلهما الى مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة لاستكمال العلاج ، الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.





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