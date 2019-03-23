اصابة, 5, اشخاص, بانفجار, سيارة, في, ايلات,

كلمات متعلقةاصابة, 5, اشخاص, بانفجار, سيارة, في, ايلات,
اصيب شخصين عصر اليوم السبت السبت بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في بلدة كفرقرع ،...
افتتح تحالف الموحدة والتجمع مقره الانتخابي في مدينة كفر قاسم أمس الجمعة بمشاركة...
لقي سائق دراجة كهربائية مصرعه اثر حادث طرق مروع على شارع 483 قرب روش هعاين بعد...
توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ اليوم السبت تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى...
إيمانًا منّا بأنّ الأمّ َجمالٌ وإبداعٌ، خيالٌ وإمتاعٌ، جوهرةٌ مصونةٌ، ولؤلؤةٌ...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء طفل يبلغ من العمر 8 اعوام الى...
اليوم السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : *الشرطة تحقق في...
نظمت اللجنة الشعبية ديرحنا وقفة احتجاجية ضد العنف وقتل الابرياء عصر اليوم الجمعة...
بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية واللجان الشعبية...