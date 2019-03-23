تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-23 17:12:59 اصابتان في حادث دهس بكفرقرع |  2019-03-23 15:03:58 اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات |  2019-03-23 15:01:30 كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي |  2019-03-23 15:00:25 بوجبا يختار ريال مدريد.. والشك يساور الملكي |  2019-03-23 14:57:32 أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها |  2019-03-23 14:53:21 نتنياهو يتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل للقاء الرئيس الامريكي ترامب |  2019-03-23 08:39:00 مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين |  2019-03-23 10:20:52 خطوة جديدة تقرب برشلونة من دي ليخت |  2019-03-23 10:19:36 أحلام في حفلها الأول بالسعودية: أنا مغرورة |  2019-03-23 10:17:22 تفاصيل المنخفض الجوي وعودة الشتاء |  2019-03-23 06:21:57 اصابة طفل تعرض للدهس في عكا |  2019-03-23 01:19:23 احذروا.. التدخين يفقدكم القدرة على تمييز الألوان |  2019-03-23 07:00:09 مان سيتي يتأهب لتوجيه ضربة إلى الريال وبرشلونة |  2019-03-23 07:03:29 نتنياهو ينوي رفع دعوى قذف وتشهير ضد غانتس وياعلون |  2019-03-23 07:01:57 الطقس: اجواء غائمة جزئياً ويكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً وبارداً ليلاً |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب 5 اشخاص بجراح طفيفة اثر انفجار سيارة في موقف احدى الفنادق في مدينة ايلات ظهر اليوم السبت , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين لمستشفى يوسفتال في المدينة لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات




كلمات متعلقة

اصابة, 5, اشخاص, بانفجار, سيارة, في, ايلات,

تابعونــا

اصابتان في حادث دهس بكفرقرع اصابتان في حادث دهس بكفرقرع 2019-03-23 | 17:12:59

اصيب شخصين عصر اليوم السبت السبت بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في بلدة كفرقرع ،...

كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي 2019-03-23 | 15:01:30

افتتح تحالف الموحدة والتجمع مقره الانتخابي في مدينة كفر قاسم أمس الجمعة بمشاركة...

مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين 2019-03-23 | 08:39:00

لقي سائق دراجة كهربائية مصرعه اثر حادث طرق مروع على شارع 483 قرب روش هعاين بعد...

تفاصيل المنخفض الجوي وعودة الشتاء تفاصيل المنخفض الجوي وعودة الشتاء 2019-03-23 | 10:17:22

توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ اليوم السبت تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى...

لمدرسةُ الثّانويّة التكنولوجيّة سخنين تُكرّمُ المعلّمات بيومِ الأمّ لمدرسةُ الثّانويّة التكنولوجيّة سخنين تُكرّمُ المعلّمات بيومِ الأمّ 2019-03-23 | 10:12:26

إيمانًا منّا بأنّ الأمّ َجمالٌ وإبداعٌ، خيالٌ وإمتاعٌ، جوهرةٌ مصونةٌ، ولؤلؤةٌ...

اصابة طفل تعرض للدهس في عكا اصابة طفل تعرض للدهس في عكا 2019-03-23 | 06:21:57

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء طفل يبلغ من العمر 8 اعوام الى...

الطقس: اجواء غائمة جزئياً ويكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً وبارداً ليلاً الطقس: اجواء غائمة جزئياً ويكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً وبارداً ليلاً 2019-03-23 | 07:01:57

اليوم السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل...

اصابة شاب باطلاق نار في بلدة المكر اصابة شاب باطلاق نار في بلدة المكر 2019-03-22 | 20:53:33

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : *الشرطة تحقق في...

اهالي دير حنا يتظاهرون ضد العنف والجريمة اهالي دير حنا يتظاهرون ضد العنف والجريمة 2019-03-22 | 19:13:29

نظمت اللجنة الشعبية ديرحنا وقفة احتجاجية ضد العنف وقتل الابرياء عصر اليوم الجمعة...

مظاهرة قطرية في عرعرة تصدياً لهدم البيوت بمشاركة واسعة مظاهرة قطرية في عرعرة تصدياً لهدم البيوت بمشاركة واسعة 2019-03-22 | 17:38:46

بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية واللجان الشعبية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصحابالقامةتراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق احتراق حريق بيت قرية عسفيا اطفاء دون اصابات لم يبلغ اضرار جسيمة اخماد مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين حادث طرق مروع ابو سنان قرية اصابة خطيرة شاب من المزرعة علق داخل السيارةاضراب عام شامل ام الفحم مقتل حسين محاجنة محمد اغبارية سعاده رميا رصاص اطلاق نار كاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة جبل الشيخ فتح موقع تزلج استقبال الزائرين ثلوجالمناولة الاولى راهبات الناصرة مدرسة شفاعمرو مدينة اطفال طلاب القيامة قداس احتفالي 6 حالات وفاة اطفال نسيانهم في السيارة خلال العام 2016 بداية اطلاق نار سيارة الرينة مواطن شاب الشرطة دون اصابات اصابة خطيرة تراكتورون رباعية دفع مركبة طرق مروع قرية الشبلي عرب الثانوية اشلاملة كعبية طباش حجاجرة الفوج الثامن احتفال تخريج طلاب المدرسة امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com