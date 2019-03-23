بوجبا, يختار, ريال, مدريد.., والشك, يساور, الملكي,

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يخطط برشلونة للتقدم خطوة جديدة نحو حسم صفقة الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس،...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي يجهز عرضًا مميزا، من...
اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، من الرحيل عن الفريق بالفترة المقبلة،...
فتح نجم بايرن ميونخ الألماني، الباب أمام انتقاله مستقبلًا لأحد عملاقي إسبانيا،...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عقوبة البرتغالي...
في مفاجأة من العيار الثقيل، بات فريق باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي مجبرا لا...
اعترف النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، بأنه يحاول التعلم من المصري محمد...
تحدث نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، عن "حلم ريال مدريد" وعن المدرب زين...
يعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي واحدا من الشخصيات المثيرة...
ذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس الإيطالي قرر أن يشارك هذا الصيف بكأس الأبطال...