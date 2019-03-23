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بوجبا يختار ريال مدريد.. والشك يساور الملكي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، قد تكون أيامه معدودة داخل قلعة "أولد ترافورد".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بوجبا يبحث مع وكيله مينو رايو عن طريق للرحيل من الشياطين الحمر في الصيف المقبل.
ويرى النجم الفرنسي أن الوجهة المثالية له هي الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، ولكنه يدرك أن مانشستر يونايتد لن يتركه يرحل بعد أن دفع 114 مليون يورو للتعاقد معه من صفوف يوفنتوس عام 2016.
ورغم أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يرغب بقوة في ضم بوجبا، إلا أن هناك شكوك لدى إدارة الميرنجي والتي تضع في أولوياتها إيجاد بديل للكرواتي لوكا مودريتش.
وكان بوجبا عاد إلى التألق مع اليونايتد هذا الموسم بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وتعيين النرويجي أولي جونار سولسكاير بدلًا منه.
وساهم في توهج النجم الفرنسي هذا الموسم أن زميله الصربي نيمانيا ماتيتش يقوم خلفه بتغطية أدواره الدفاعية، بينما يحصل بوجبا على حرية في التقدم.
يذكر أن بوجبا صرح مؤخرًا أنه حلم لأي لاعب أن يتواجد في فريق يدربه الفرنسي زين الدين زيدان، ولكنه عاد لتأكيد سعادته بالتواجد في مانشستر يونايتد.
بوجبا يختار ريال مدريد.. والشك يساور الملكي




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