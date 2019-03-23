تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-23 17:12:59 اصابتان في حادث دهس بكفرقرع |  2019-03-23 15:03:58 اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات |  2019-03-23 15:01:30 كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي |  2019-03-23 15:00:25 بوجبا يختار ريال مدريد.. والشك يساور الملكي |  2019-03-23 14:57:32 أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها |  2019-03-23 14:53:21 نتنياهو يتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل للقاء الرئيس الامريكي ترامب |  2019-03-23 08:39:00 مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين |  2019-03-23 10:20:52 خطوة جديدة تقرب برشلونة من دي ليخت |  2019-03-23 10:19:36 أحلام في حفلها الأول بالسعودية: أنا مغرورة |  2019-03-23 10:17:22 تفاصيل المنخفض الجوي وعودة الشتاء |  2019-03-23 06:21:57 اصابة طفل تعرض للدهس في عكا |  2019-03-23 01:19:23 احذروا.. التدخين يفقدكم القدرة على تمييز الألوان |  2019-03-23 07:00:09 مان سيتي يتأهب لتوجيه ضربة إلى الريال وبرشلونة |  2019-03-23 07:03:29 نتنياهو ينوي رفع دعوى قذف وتشهير ضد غانتس وياعلون |  2019-03-23 07:01:57 الطقس: اجواء غائمة جزئياً ويكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً وبارداً ليلاً |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

للنساء الحوامل.. المبيدات الحشرية "خطيرة" لهذا السبب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة جديدة أن تعرض الحوامل للمبيدات الحشرية قد يزيد من خطر إصابة الأطفال بالتوحد.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضوا للمبيدات الحشرية قبل ولادتهم وخلال السنة الأولى من حياتهم، معرضون بأكثر من 10% لخطر الإصابة باضطراب طيف التوحد (ASD) وفق ما نشرته "ديلي ميل".
كما يصل خطر تشخيص التوحد مع إعاقة ذهنية، ما يحدث مشكلة في المهارات المعرفية والاجتماعية والعملية، إلى 50%.
ودعا فريق البحث من كلية الصحة العامة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، مؤسسات الصحة العامة إلى إجراء تغييرات من شأنها التقليل من تعرض المرأة الحامل للمبيدات الضارة.
ومع ذلك، يشكك الخبراء في هذه النتائج المثيرة للجدل ويقولون إن الدراسات السابقة أظهرت أن طيف التوحد وراثي إلى حد كبير، وأن جزءا صغيرا من الحالات يرجع إلى عوامل بيئية.
وربطت دراسات سابقة بين التعرض للمبيدات الحشرية وتطور الدماغ غير الطبيعي، لكن القليل منها درس كيفية تأثيره على خطر الإصابة بمرض التوحد.
ونظر الفريق في نحو 3 آلاف مريض تم تشخيص إصابتهم بالتوحد، بينهم 445 يعانون من إعاقة ذهنية، وقارنوها ببيانات أكثر من 35 ألف مشارك لم يتم تشخيصهم بالتوحد.
وولد المشاركون بين عامي 1998 و2010 في كاليفورنيا سنترال فالي، وهي منطقة زراعية وكان زهاء 80% من الأطفال من الذكور.
وباستخدام بيانات سجل استخدام مبيدات الحشرات بالولاية، قام الباحثون بتحليل التعرض الذي كان يمكن أن يواجهه المرضى قبل ولادتهم وأثناء طفولتهم، وتبين أنهم تعرضوا لـ 11 نوعا من مبيدات الحشرات الشائعة.
كما اكتشف الفريق أن الأطفال الذين يتعرضون للمبيدات الحشرية لديهم زيادة طفيفة في خطر إصابتهم بالتوحد بنحو 8%.
ومع ذلك، فإن احتمالات تشخيص مرض التوحد إلى جانب الإعاقة الذهنية، وهي أشد الحالات، كانت مرتفعة بنسبة 50%.
ويقول معدو الدراسة إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات، وكتبوا: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن خطر الإصابة بالتهاب الغدد التناسلية، قد يزداد مع التعرض قبل الولادة للعديد من المبيدات الحشرية الشائعة التي أثرت على النمو العصبي في الدراسات التجريبية".
للنساء الحوامل.. المبيدات الحشرية "خطيرة" لهذا السبب




كلمات متعلقة

للنساء, الحوامل.., المبيدات, الحشرية, "خطيرة", لهذا, السبب,

تابعونــا

فشل اكتشاف عقار جديد لعلاج ألزهايمر.. وخسائر بالملايين فشل اكتشاف عقار جديد لعلاج ألزهايمر.. وخسائر بالملايين 2019-03-23 | 10:22:54

قررت شركة "بيوجين" الأميركية للأدوية وشريكتها اليابانية "إيساي"، إنهاء تجربتين في...

احذروا.. التدخين يفقدكم القدرة على تمييز الألوان احذروا.. التدخين يفقدكم القدرة على تمييز الألوان 2019-03-23 | 01:19:23

أظهرت نتائج دراسة حديثة لعلماء جامعة روتجرز الأميركية، أن الإفراط في التدخين مع...

8 تطبيقات ذكية لمساعدة مرضى ألزهايمر 8 تطبيقات ذكية لمساعدة مرضى ألزهايمر 2019-03-22 | 09:21:31

يعقّد مرض ألزهايمر الحياة اليومية للمريض، على اعتبار أن مهاراته العقلية...

إذا أردت أن تفقد الوزن.. فالنوم أهم بكثير من الـ"gym" إذا أردت أن تفقد الوزن.. فالنوم أهم بكثير من الـ"gym" 2019-03-21 | 19:17:09

قالت دراسة حديثة إن من يرغب في إنقاص الوزن عليه بقسط كافٍ من النوم، بدلاً من...

ولادة طفلة "حامل" بجنين في ظاهرة نادرة الحدوث! ولادة طفلة "حامل" بجنين في ظاهرة نادرة الحدوث! 2019-03-21 | 15:45:41

وُلدت طفلة صغيرة، في 22 فبراير الماضي في كولومبيا، في حالة نادرة لا تُصدق لولادة...

كم سعرة حرارية تحرقها وأنت تتكلّم؟ كم سعرة حرارية تحرقها وأنت تتكلّم؟ 2019-03-21 | 13:30:36

يتأثر عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم بالسن والنوع ونوعية النشاط البدني...

هل من الضروري مراقبة تنفس الرضيع؟ هل من الضروري مراقبة تنفس الرضيع؟ 2019-03-21 | 12:00:32

تراقب الأم عادة كل صغيرة تتعلّق بالرضيع، فأمور مثل الحازوقة (الزغطة) والبكاء...

التدخين يحرم الشخص من تمييز الألوان التدخين يحرم الشخص من تمييز الألوان 2019-03-21 | 10:57:50

أظهرت نتائج دراسة لعلماء جامعة روتجرز الأمريكية، أن الإفراط في التدخين مع مرور...

دراسة: الإفراط في أكل البيض يهدد القلب دراسة: الإفراط في أكل البيض يهدد القلب 2019-03-21 | 08:38:39

جددت دراسة جديدة الجدل حول ارتباط أكل البيض بأمراض القلب بعدما توصلت إلى نتائج...

الحليب مع الشاي والقهوة.. يقي من "سرطان المريء" الحليب مع الشاي والقهوة.. يقي من "سرطان المريء" 2019-03-20 | 22:16:07

توصل باحثون إلى أن إضافة الحليب البارد للشاي والقهوة، أو التريث قبل تناول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع رجل حادث دهس قرب جسر الزرقاء شارع جثة العثور يحيى دملخيالشعوذه الرقية الشرعية ايمان بالله سحر كفر الحاج نصر بكرية مدينة عرابة منتزه العش طمرة حريق اضرار كيوسك كشك دسيمة دون اصابات تذكريارا شمعور رئيسة تحرير مجلة ليلك تلتقي سميرة سعيد المغرب مهرجان الموسيقى محاولة احباط اغتيال نتانياهو كينبا ينفي ديوان اسرائيل رئيس وزراء زيارته مجلس محلي طرعان رئيس مجلي عماد دحلة امين جائزة الادارة المالية السليمة مسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع سخنين مواجهات اعتقالات شرطة خلفية بيتار القدس ابناء سخنينالحركة الاسلامية محظورة كابينيت الشيخ رائد صلاح الشمالية جبل الشيخ ارتفاع ثلوج منسوب تراكم تزلج زوار مفتوح ادارة الطفل العنكبوت الفلسطيني تحطيم محمد الشيخ ليونة غينيس رقم قياسي حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب طلاب عرب جامعة تل ابيت تظاهرة اعلام فلسطين ضد اطلاق النار المواطنين العرب الشيخ رائد صلاح رئيس حركة دخوله سجن وداع ام الفحم سلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com