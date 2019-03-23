نتنياهو, يتوجه, الى, واشنطن, الاسبوع, المقبل, للقاء, الرئيس, الامريكي, ترامب,

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قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أوعز الى وكلائه برفع دعوى قذف...
رُفع الآذان في ارجاء نيوزيلندا الجمعة في إجراء استثنائي اعقبه الوقوف دقيقتي صمت...
وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة...
ارتفع الى واحد وتسعين عدد ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل العراقية....
أعلنت النمسا وبريطانيا انهما ستصوتان غدا في مجلس حقوق الانسان الاممي ضد مضمون...
ذكرت وسائل إعلام مصرية، الخميس، أن انفجارا وقع في مصنع للأسمدة الفوسفاتية في...
قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن "إن تاريخنا تغير بعد 15 مارس،...
كشفت شركة فيسبوك، الخميس، سبب فشلها في إيقاف البث المباشر، الذي وثق من خلاله...
لا تتوقف مظاهر التضامن والدعم من السلطات أو المواطنين في نيوزيلندا للمسلمين...
أنقذت الشرطة الإيطالية أكثر من 50 طالباً من موت كاد يكون محققاً بعد أن هدّد سائقهم...