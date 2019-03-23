نتنياهو, يتوجه, الى, واشنطن, الاسبوع, المقبل, للقاء, الرئيس, الامريكي, ترامب,

يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورجح مصدر امريكي رفيع المستوى ان يوقع الرئيس ترامب خلال هذه الزيارة امرا رئاسيا يقضي باعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. وقد اعلن ترامب اول امس الخميس انه حان الوقت للقيام بهذه الخطوة نظرا للأهمية الأمنية والاستراتيجية الكبيرة للهضبة بالنسبة لإسرائيل ولاستقرار المنطقة.كما رجح مراقبون ان يعود نتنياهو الى البلاد مع الجاسوس الاسرائيلي جوناتان بولارد الذي اطلق سراحه في الولايات المتحدة العام الماضي بعد ان امضى 3- عاما في السجن . ورفضت واشنطن منذ ذلك الحين السماح له بمغاردة الولايات المتحدة .هذا ومن المقرر ان يلقي رئيس الوزراء خطابا امام مؤتمر اللوبي اليهودي في واشنطن ايباك . ويشار الى ان رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس يتواجد هو الاخر في واشنطن حيث سيلقي كلمة امام المؤتمر نفسهعلى صعيد اخر أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على "منظمة الأبحاث الدفاعية الجديدة" التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية والتي تعمل في مجال الطاقة النووية/وتطال هذه العقوبات 14 شخصا و17 كيان. وأوضحت وزارة الخزانة الامريكية أن هذا الاجراء هو بمثابة تحذير الجيل الجديد من العلماء من مغبة الاقتداء بهم وتعقيد مهمة توظيفهم في مجال إنتاج أسلحة نووية غير قانونية.