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القبض على مشتبه من دالية الكرمل بمحاولة دهس شرطي والهروب



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض على أحد سكان دالية الكرمل للاشتباه به بدهس شرطي أثناء محاولته للهروب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة.

مع نهاية تحقيق سريع ومهني أجرته الشرطة والذي تضمن جمع بينات وأدلة من مكان الحادثة ، هذا الى جانب استخدام وسائل تكنولوجية متطورة ، تم توقيف أحد سكان دالية الكرمل البالغ من العمر 31 عامًا وتم ضبط سيارته التي وفق الشبهات لاذ بالفرار بها بعد أن إصطدم بشرطي كان يقود دراجة نارية.

من تحقيق شرع به محققون مختصو حوادث طرق في لواء الساحل وفحص ظروف الحادثة تبين أن خلال نشاط لتطبيق القانون للشرطة في دالية الكرمل قرب الساعة 01:00 ليلاً ، لاحظ شرطي كان يستقل دراجة نارية سيارة مشبوهة أمامه ، وعندما حاول توقيف سائقها بهدف الفحص، هرب السائق من المكان، وهو يقود سيارته بشكل متهور، حتى وصل إلى حاجز نصبته الشرطة. فاختار الهرب مرة أخرى بالقيادة الى الخلف وإصطدم بالشرطي الذي كان يتتبعه باستمرار ، فترك الشرطي مصابًا على الطريق ولاذ بالفرار من مكان الحادث.

في الوقت نفسه ، أدى فحص اجراه المحققون االمختصون لحوادث الطرق لشظايا السيارة التي بقيت في مكان الحادثة ، إلى جانب مقارنة جزئية للسيارة واستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة ، تم التحقق من هوية السيارة والمشتبه ومن ثم توقيف الأخير الذي أحيل الى التحقيق في مركز الشرطة بعد ساعات قليلة منذ وقوع الحادث.

نتيجة للحادث، أصيب الشرطي وتم نقله إلى مركز رامبام الطبي في حيفا لتلقي العلاج.

هذا وتنوي الشرطة مع إنقضاء السبت إحالة المشتبه إلى محكمة الصلح في حيفا لعقد جلسة بشأن طلب تمديد الشرطة توقيفه على ذمة التحقيق.

مرفقة صورة لشظايا السيارة في مكان الحادث مما أدى إلى تحديد هوية السيارة والمشتبه

القبض على مشتبه من دالية الكرمل بمحاولة دهس شرطي والهروب




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