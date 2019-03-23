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مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين



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لقي سائق دراجة كهربائية مصرعه اثر حادث طرق مروع على شارع 483 قرب روش هعاين بعد اصطدام سيارة خصوصية في الدراجة , الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاته على الفور .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع راكب دراجة كهربائية قرب روش هعاين




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