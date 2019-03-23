مصرع, راكب, دراجة, كهربائية, قرب, روش, هعاين,

لقي سائق دراجة كهربائية مصرعه اثر حادث طرق مروع على شارع 483 قرب روش هعاين بعد اصطدام سيارة خصوصية في الدراجة , الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاته على الفور .

تابعونــا

اصابتان في حادث دهس بكفرقرع 2019-03-23 | 17:12:59 اصيب شخصين عصر اليوم السبت السبت بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في بلدة كفرقرع ،...

اصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في ايلات 2019-03-23 | 15:03:58 اصيب 5 اشخاص بجراح طفيفة اثر انفجار سيارة في موقف احدى الفنادق في مدينة ايلات ظهر...

كفر قاسم تحتضن تحالف الموحدة والتجمع بافتتاح مهيب للمقر الانتخابي 2019-03-23 | 15:01:30 افتتح تحالف الموحدة والتجمع مقره الانتخابي في مدينة كفر قاسم أمس الجمعة بمشاركة...

تفاصيل المنخفض الجوي وعودة الشتاء 2019-03-23 | 10:17:22 توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ اليوم السبت تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى...

اصابة طفل تعرض للدهس في عكا 2019-03-23 | 06:21:57 نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء طفل يبلغ من العمر 8 اعوام الى...

الطقس: اجواء غائمة جزئياً ويكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً وبارداً ليلاً 2019-03-23 | 07:01:57 اليوم السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل...

اصابة شاب باطلاق نار في بلدة المكر 2019-03-22 | 20:53:33 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : *الشرطة تحقق في...

اهالي دير حنا يتظاهرون ضد العنف والجريمة 2019-03-22 | 19:13:29 نظمت اللجنة الشعبية ديرحنا وقفة احتجاجية ضد العنف وقتل الابرياء عصر اليوم الجمعة...