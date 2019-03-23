خطوة, جديدة, تقرب, برشلونة, من, دي, ليخت,

يخطط برشلونة للتقدم خطوة جديدة نحو حسم صفقة الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، وأوسكار جراو المدير العام للنادي الكتالوني، من المقرر أن يسافرا إلى أمستردام، الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، لحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية.وأشارت إلى أن وفد برشلونة قد يعقد جلسة مع مارك أوفر مارس المدير الرياضي لأياكس وإدوين فان دير سار المدير التنفيذي للنادي الهولندي، من أجل حسم صفقة دي ليخت.ويحظى اللاعب الهولندي حتى الآن باهتمام من ريال مدريد، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس إلى جانب برشلونة.وأكدت الصحيفة أن أياكس لن يقف أمام رغبة دي ليخت في تحديد وجهته المقبلة، طالما أن النادي الهولندي سيحصل على المقابل المادي المطلوب.وأوضحت أن أياكس يتوقع حسم صفقة دي ليخت بقيمة مشابهة لانتقال زميله فرينكي دي يونج إلى صفوف برشلونة.جدير بالذكر أن دي يونج وقع لبرشلونة مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونًا كمتغيرات، وسينتقل للبارسا عقب انتهاء الموسم الجاري.