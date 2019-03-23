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أحلام في حفلها الأول بالسعودية: أنا مغرورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في ليلة استثنائية، أحيت الفنانة أحلام حفلتها الأولى بالسعودية بمنطقة الرياض، بمركز الملك فهد الثقافي والذي يتسع لأكثر من 3 آلاف شخص، وقد استقبلها الجمهور السعودي بالترحيب والتصفيق وترديد أغانيها.

بدأت الحفلة بتقديم الشاعرة نجاح المساعيد للفنانة أحلام بقولها: "ما هو الفن؟ بين الصوت وبس، والحس والإحساس وبحلو الصوت، ومع الأحلام يمحي فينا الوحشة ويحييي فينا الدهشة، بحلو الصوت والأنغام، نرحب بسيدة الفن الخليجي أحلام".
اعتلت أحلام المسرح لتبدأ وصلتها الأولى بأغنية "تدري ليش أزعل عليك"، ثم خاطبت الجمهور السعودي بقولها: "أنا يوجد بيني وبين السعودية قصة عشق، واليوم مثلما زوجت كل بنات السعودية، شكرا لأنكم استقبلتوني عروس في الرياض، وهذا الدعم من بداياتي في بلدي الثاني بالسعودية، وأقول: ربي لايبين غلاكم يالسعودية، ومني ومن دار زايد بلاد الإمارات لكم مني أكبر تحية لأهل السعودية".
أحلام في حفلها الأول بالسعودية: أنا مغرورة




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