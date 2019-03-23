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لمدرسةُ الثّانويّة التكنولوجيّة سخنين تُكرّمُ المعلّمات بيومِ الأمّ



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



إيمانًا منّا بأنّ الأمّ َجمالٌ وإبداعٌ، خيالٌ وإمتاعٌ، جوهرةٌ مصونةٌ، ولؤلؤةٌ مكنونةٌ، فقد كرّمت المدرسة الثّانويّة التكنولوجيّة سخنين المعلّمات بيوم الأمّ، حيث استقبلت لجنةُ المعلّمين المتمثّلة بكلّ من الأساتذة محمد ذياب، مرسي خطيب، رنا شبايطة المعلّمات صباحًا بالورود والهدايا أثناء دخولهن إلى المدرسةِ وعلى نغمات أغنية " ست الحبايب " وقد جاءت هذه المبادرة تقديرًا لجهودِ المعلّمات واعترافًا بفضلهنّ في رسالتهنّ، حيث ازدانت المدرسة بالورود وأجمل العبارات التي تحمل أسمى آيات التقدير لفضل الأمّ ومجهودها.


كما بادرت مجموعة من الطلّاب والطالبات برفقة بعض المعلّمين والمعلّمات بتوزيع الورود على الموظفّات في بلدية سخنين وفي الكليّة القطريّة تقديرًا منّا على مجهودهن وعطائهن في كافّة المجالات.

اختتم هذا اليوم بتقديم وجبة غذاء للمعلّمين بهذه المناسبة .

وقد شكَرَ طاقمُ الهيئة التّدريسيّة لجنةَ المعلّمين على لفتتهم الجميلة. وفي حديث مع رئيس اللّجنة الأستاذ محمد ذياب أكّد على أنّ هذه المبادرة جاءت تقديرًا للعمل الجبّار الذي تقوم به المعلّمات من مجهود واحتواء ودعم لطلّابنا . أما مدير المدرسة الدكتور سيف أبو صالح فقد أكّد على أنّ الأمّ كوكبٌ مضيءٌ بذاته، يسمو في صورتِه وسماتِه، وهي نفسٌ زكيّةٌ طاهرةٌ ومهما قدّمنا لها لن نوفيها حقّها. وهنّأ بدوره جميع المعلّمات بهذا اليوم قائلًا دمتنّ شعلة يستضاءُ بها، وتملأنَ الكونَ ضياءً وعطاءً.




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