اصابة, طفل, تعرض, للدهس, في, عكا,

دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء طفل يبلغ من العمر 8 اعوام الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا , بعد اصابته بجراح متوسطة أثر تعرضه للدهس في احدى شوارع المدينة مساء الجمعة .

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