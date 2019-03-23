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اصابة طفل تعرض للدهس في عكا



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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء طفل يبلغ من العمر 8 اعوام الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا , بعد اصابته بجراح متوسطة أثر تعرضه للدهس في احدى شوارع المدينة مساء الجمعة .


دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة طفل تعرض للدهس في عكا




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