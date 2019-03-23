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مان سيتي يتأهب لتوجيه ضربة إلى الريال وبرشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي يجهز عرضًا مميزا، من أجل التعاقد مع هدف ريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن السيتي مستعد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو، للتعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان. ويعد سكرينيار من أبرز أهداف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للفرنسي رافائيل فاران. وكانت تقارير صحفية أكدت في الأيام الأخيرة أن برشلونة أيضًا دخل في سباق التعاقد مع سكرينيار، ومستعد لإقناع إنتر ميلان بإتمام الصفقة. وصرح وكيل سكرينيار أن صفقة خروج اللاعب من النيراتزوري معقدة، لأن قيمته وصلت الآن إلى 100 مليون يورو، وهو نفس الرقم الذي بات السيتي الآن مستعدًا لتقديمه.
مان سيتي يتأهب لتوجيه ضربة إلى الريال وبرشلونة




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