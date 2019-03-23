نتنياهو, ينوي, رفع, دعوى, قذف, وتشهير, ضد, غانتس, وياعلون,

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أوعز الى وكلائه برفع دعوى قذف وتشهير ضد بني غانتس وموشيه ياعلون من اقطاب حزب كاحول لفان، وذلك في إشارة الى قضية الغواصات. وأضاف نتانياهو ان قيامهما ويائير لبيد من كاحول لفان أيضا بنعته بخائن، ما هو الا تحريض ارعن وفرية دم يجب عدم المرور عليها مرور الكرام.

وفي شريط فيديو نشره على صفحته في موقع فيسبوك راى نتانياهو ان أكاذيب كاحول لفان هي تجاوز لخط احمر. وأوضح انه لولا تمتع لبيد بحصانة برلمانية لقدم ضده دعوى أيضا. ولفت رئيس الوزراء الى عدم وجود علاقة بين الأسهم التي اشتراها وباعها قبل سنوات وبين اقتناء الغواصات الذي تم بعد ذلك بسنين. واكد ان المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية هو الذي قرر بشان شراء الغواصات لاعتبارات تتعلق بامن الدولة ليس الا. ونوه بان الكذب الأكثر خطورة يتعلق بالغواصات المصرية حيث يتم اتهامه بالخيانة.