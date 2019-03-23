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الطقس: اجواء غائمة جزئياً ويكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً وبارداً ليلاً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم  السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، وبكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.


وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية على بعض المناطق، وخلال ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تترافق بزخات البرد فوق معظم المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار التي قد تترافق بالبرد خلال ساعات النهار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الطقس: اجواء غائمة جزئياً ويكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً وبارداً ليلاً




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