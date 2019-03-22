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الرئيسية | فلسطين



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شهيدان وعشرات الإصابات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد مواطنين برصاص قوات الجيش الاسرائيلي، شرق البريج وسط قطاع غزة وشرق غزة.  وواصلت قوات الجيش الاسرائيلي استهداف المدنيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الجمعة، حيث اطلقت الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين السلميين كما تعمدت القاء قنابل الغاز المسيل للذموع بشكل كثيف في المخيمات الخمسة.  واكدت وزارة الصحة اصابة 55 مواطنا برصاص قوات الجيش الاسرائيلي ورصد 3 انتهاكات بحق الطواقم الطبية اصيب خلالها عدد من المسعفين باصابات مختلفة وتضرر سيارة اسعاف حتى اللحظة.  واستهدفت القوات  سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني، اضافة الى استهداف للمسعف المتطوع يوسف ابو البيض بقنبلة غاز مباشرة في يده اثناء تقديمه الخدمة الاسعافية شمال قطاع غزة.  وكان آلالاف المواطنين، توافدوا ظهر اليوم للمشاركة بفعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الـ 51، بينما أدى الالاف صلاة العصر في مخيمات العودة الخمسة.  من جانبها دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير للمشاركة الحاشدة في فعاليات جمعة "المسيرات خيارنا" في مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة.  ودعت الهيئة الجماهير بإظهار الصورة الوحدوية في مواجهة الجيش الاسرائيلي الذي يحاول استغلال أي تباينات داخلية للاستمرار في عدوانه وتمرير مخططاته ومؤامراته.كما دعت الهيئة الجماهير للحفاظ على سلامة المشاركين في المسيرات وتصفير الخسائر والإصابات ، والحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي لكافة فعاليات المسيرات في هذه الجمعة الـ 51.




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