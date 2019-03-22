تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-22 20:53:33 اصابة شاب باطلاق نار في بلدة المكر |  2019-03-22 19:16:28 شهيدان وعشرات الإصابات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة |  2019-03-22 19:13:29 اهالي دير حنا يتظاهرون ضد العنف والجريمة |  2019-03-22 17:38:46 مظاهرة قطرية في عرعرة تصدياً لهدم البيوت بمشاركة واسعة |  2019-03-22 17:34:58 فريق شباب سخنين يرتقي الى الدرجة الثانية |  2019-03-22 16:01:04 ثورة ريال مدريد تُبعد ديبالا عن يوفنتوس |  2019-03-22 15:57:56 معلمات ومعلمون من مدرسة خديجة للبنات ام الفحم في زيارة لمعرض طفولتي |  2019-03-22 15:56:09 اجواء مميزة في يوم العائلة في مدرسة مرشان شفاعمرو |  2019-03-22 15:51:14 الناصرة: جمعية بناة المستقبل تعايد على الأمهات بمناسبة عيد الأم |  2019-03-22 15:49:09 نيوزيلندا تقف صفا واحدا لإدانة مذبحة المسجدين |  2019-03-22 12:52:41 الجهاد: إعلان ترامب جزء من مخطط استعماري |  2019-03-22 12:49:15 الجلبوع يستعد لمسيرة الجلبوع الـ53 .. المسيرة العالمية الوحيدة في البلاد |  2019-03-22 12:45:13 المحامي أيمن عودة في لقاء خاص بـ"الصنارة":مهمتنا الأساسية إسقاط نتنياهو واليمين وفي نفس الوقت عدم تسليم رقبة جماهيرنا لليسار |  2019-03-22 11:26:03 لائحة اتهام بحق محمود جبارين من ام الفحم بالتخابر مع حزب الله |  2019-03-22 11:03:41 والد المرحوم شهيد لقمة العيش امين بصول ناصر بصول ل"الصنارة":حتى الأن لا اصدق انني فقدت ابني في حادث عمل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اهالي دير حنا يتظاهرون ضد العنف والجريمة



  |     |   اضافة تعليق



نظمت اللجنة الشعبية ديرحنا وقفة احتجاجية ضد العنف وقتل الابرياء عصر اليوم الجمعة ؛حيث استنكر المتظاهرون احداث العنف بجميع اشكالها واخرها حادثة اطلاق النار على احد المحلات التجارية الاخير في البلدة .




كلمات متعلقة

اهالي, دير, حنا, يتظاهرون, ضد, العنف, والجريمة,

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في بلدة المكر اصابة شاب باطلاق نار في بلدة المكر 2019-03-22 | 20:53:33

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : *الشرطة تحقق في...

مظاهرة قطرية في عرعرة تصدياً لهدم البيوت بمشاركة واسعة مظاهرة قطرية في عرعرة تصدياً لهدم البيوت بمشاركة واسعة 2019-03-22 | 17:38:46

بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية واللجان الشعبية...

معلمات ومعلمون من مدرسة خديجة للبنات ام الفحم في زيارة لمعرض طفولتي معلمات ومعلمون من مدرسة خديجة للبنات ام الفحم في زيارة لمعرض طفولتي 2019-03-22 | 15:57:56

في لفتة فخر بزميلتهم ودعمهم لها من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة, قام...

اجواء مميزة في يوم العائلة في مدرسة مرشان شفاعمرو اجواء مميزة في يوم العائلة في مدرسة مرشان شفاعمرو 2019-03-22 | 15:56:09

شهدت مدرسة مرشان بشفاعمرو، اجواء احتفالية بمناسبة يوم العائلة. استهل اليوم مدير...

الناصرة: جمعية بناة المستقبل تعايد على الأمهات بمناسبة عيد الأم الناصرة: جمعية بناة المستقبل تعايد على الأمهات بمناسبة عيد الأم 2019-03-22 | 15:51:14

قام العشرات من الأعضاء والمشاركين والمتطوعين في جمعية "بناة المستقبل" بزيارة...

الجلبوع يستعد لمسيرة الجلبوع الـ53 .. المسيرة العالمية الوحيدة في البلاد الجلبوع يستعد لمسيرة الجلبوع الـ53 .. المسيرة العالمية الوحيدة في البلاد 2019-03-22 | 12:49:15

يستعد المجلس الاقليمي الجلبوع، لمسيرة الجلبوع الـ53، حيث سيشارك الآلاف من...

المحامي أيمن عودة في لقاء خاص بـ"الصنارة":مهمتنا الأساسية إسقاط نتنياهو واليمين وفي نفس الوقت عدم تسليم رقبة جماهيرنا لليسار المحامي أيمن عودة في لقاء خاص بـ"الصنارة":مهمتنا الأساسية إسقاط نتنياهو واليمين وفي نفس الوقت عدم تسليم رقبة جماهيرنا لليسار 2019-03-22 | 12:45:13

بخلاف معارك انتخابية برلمانية سابقة لا زال الشارع في البلدات العربية "هادئاً" ولا...

لائحة اتهام بحق محمود جبارين من ام الفحم بالتخابر مع حزب الله لائحة اتهام بحق محمود جبارين من ام الفحم بالتخابر مع حزب الله 2019-03-22 | 11:26:03

قدمت النيابة العامة لواء حيفا صباح اليوم الجمعة للمحكمة المركزية في حيفا , لائحة...

الزرازير: الأحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات في احتفال مهيب‎ الزرازير: الأحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات في احتفال مهيب‎ 2019-03-22 | 11:00:27

نظم قسم الشبيبة في مجلس الزرازير المحلي، أمس الاربعاء، إحتفالاً في قاعة المركز...

القاء قنبله على منزل في ساجور القاء قنبله على منزل في ساجور 2019-03-22 | 10:58:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:في وقت متأخر من الليلة الماضية ، ألقيت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حملة هدم بيتين مدينة اللد حي الجلمة جرافات بناء غير مرخص ادعاء حجى الشيخ رائد صلاح كمال خطيب الحركة الاسلامية الشق الشمالي امر منع السفر اخلاء منازل عائلتين غمرتها مياه الامطار غرق بيوت مدينة افراد شرطة شتاء حاجز الزعيم تقجير سيارة شابة فلسطينية اصابة شرطي القدسحادث طرق يافة الناصرة اصابة امرأة 3 سيارات طاقم مرام ميديكال الطبي امطار متفرقة منتصف الصيف فصل تساقط سقوط مركز البلاد انخفاض درجة الحرارةأبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالمفترق بيت ريمون كفر كنا دهس شاب تعرض حادث اصابة حرجة خطيرة مصرع محمد زريقي مصرع شابة عرابة ارتفاع شاهق سقطت خطيرة ناريمان عمر دراوشة ياسين مجيد فرع سجين معتقل عائلة غربي شقيقن وفاة سجن ايلون مصلحة السجون تحقيق مصرع مسن بيت جن حادث دهس تعرض اصيب شرطة اسعاف مصرع الشيخ توفيق احمد قبلان شرفة منزل شابان سقطا القدس 5 امتار شارع تقريبا المستشفى العلاج موسم الزيتون عرابة انطلاق رص الزيتون معاصر الاهالي المزارعون الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com