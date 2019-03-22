اهالي, دير, حنا, يتظاهرون, ضد, العنف, والجريمة,

نظمت اللجنة الشعبية ديرحنا وقفة احتجاجية ضد العنف وقتل الابرياء عصر اليوم الجمعة ؛حيث استنكر المتظاهرون احداث العنف بجميع اشكالها واخرها حادثة اطلاق النار على احد المحلات التجارية الاخير في البلدة .

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