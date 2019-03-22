مظاهرة, قطرية, في, عرعرة, تصدياً, لهدم, البيوت, بمشاركة, واسعة,

وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بهدم البيوت مؤكدين أن السلطات تعتمد الهدم بحق بيوتنا حيث اقتحمت القوات الخاصة وآليات الهدم المجنزرة حي خور صقر في قرية عرعرة وقامت بهدم ثلاثة منازل، هذا الاعتداء يهدف لتنفيذ سياسية الترحيل ويندرج تحت مشروع التطهير العرقي للجماهير العربية.

بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية واللجان الشعبية في منطقة وادي عاره , انطلقت عصر اليوم الجمعة مظاهرة ضد هدم البيوت بمشاركة واسعة من الاهالي بحضور رؤساء سلطات محلية واعضاء كنيست".

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