فريق, شباب, سخنين, يرتقي, الى, الدرجة, الثانية,

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أعرب مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة عن أمله في أن يبقى سانتياغو سولاري مدربا للفريق...
تعادل متذيل لائحة الدرجة العليا لكرة القدم اتحاد ابناء سخنين أمام فريق هبوعيل...
مني فريق هبوعيل ام الفحم متصدر الدرجة الاولى بخسارة غير متوقعة امام هبوعيل كوكب...
مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة خارجية قاسية بهدفين مقابل هدف , أمام النادي...
استطاع متذيل لائحة الدرجة العليا لكرة القدم اتحاد ابناء سخنين من اقتناص نقطة...
يخرج فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد لمباراة صعبة أمام فريق...
مني فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية قاسية امام فريق مكابي بيتح...
حافظ فريق هبوعيل ام الفحم على صدارته لدوري الدرجة الاولى المنطقة الشمالية، وذلك...
مني فريق اتحاد ابناء سخنين امام فريق هبوعيل الخضيرة بالنتيجة 2-1 في مباراة خارجية...
بعد جلسة مغلقة بين ادارة فريق هبوعيل ام الفحم واللاعب معمر قراقرة قد قررت الادارة...