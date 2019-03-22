فريق, شباب, سخنين, يرتقي, الى, الدرجة, الثانية,

ضمن مباريات الدرجة الثالثة الجليل الاعلى التقى المتصدر هبوعيل شباب سخنين ومربه رزق غنايم فريق نادي الرياضي حتسور الجليلية على استاد الدوحة واستطاف الفريق الضيف حتسور تسجيل الهدف الاول في الدقيقة العاشرة سجله اللاعب يئير شريكي وفي الدقيقة ال 43 استطاع اللاعب امير طربيه معادلة النتيجة وانتهى الشوط الاول.

الشوط الثاني كثف شباب سخنين هجماته على مرمى حتسورلكنها لم تسفر عن شيء وانتهت المباراة بالتعادل 1:1 تعادل يضمن ارتقاء فريق شباب سخنين للدرجة الثانية وفرحة سخنينية.