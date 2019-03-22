ثورة, ريال, مدريد, تُبعد, ديبالا, عن, يوفنتوس,

اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، من الرحيل عن الفريق بالفترة المقبلة، في ظل الأنباء العديدة التي تشير لاقترابه من وداع البيانكونيري. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن الصيف المقبل قد يشهد صفقات ضخمة بين الأندية الكبيرة، خاصة ريال مدريد، الذي يسعى لإتمام صفقات كبرى بالصيف لتدعيم الفريق، بعد نكسة الموسم الجاري. وودع ريال مدريد منافسات بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، فيما يعد بعيدًا عن تحقيق الدوري الإسباني، بعد توسيع برشلونة الفارق في الصدارة مع الريال لـ12 نقطة.

وأضاف الموقع أن خطة الفريق الملكي في الصيف المقبل، قد تؤثر على رحيل عدة لاعبين من أنديتها، مشيرًا إلى أن الريال يريد ضم إيدين هازارد بجانب لاعبين مثل نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، لاعبا باريس سان جيرمان.وتابع الموقع أنه إذا قام ريال مدريد بالتوقيع مع نيمار، فإن سان جيرمان حدد بالفعل بديله، وهو التوقيع مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد. وأردف أن الروخي بلانكوس سيتعين عليه العثور على مهاجم جديد، مضيفًا أنه يمكنهم استخدام الأموال التي يتلقاها النادي من وراء جريزمان (حوالي 100 مليون يورو)، من أجل الاستثمار في ديبالا.