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معلمات ومعلمون من مدرسة خديجة للبنات ام الفحم في زيارة لمعرض طفولتي



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 في لفتة فخر بزميلتهم ودعمهم لها من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة, قام لفيف من المعلمات والمعلمين من مدرسة خديجة الثانوية النموذجية للبنات في ام الفحم في زيارة لمعرض طفولتي تحت اشراف الزميلة الهام طميش ابنة المدرسة والذي عرضته في مدرسة ابن سينا الابتدائية، حيث قدموا لها باقات الورود تقديرا لإبداعها وتعبيرا عن اعجابهم بالعمل المتقن والمعبر. فقد تجولت المعلمات الزميلات مسرورات في المعرض كاملا وشكرنها على الاداء الراقي والابداعي الذي يهتم بشريحة الطلاب في الجيل الصغير المبني على فكرة رسم الصور من برامج الصور المتحركة.  وقد أعرب الشيخ نائل فواز نائب مدير المدرسة أيضا عن تقديره واعجابه بهذا العمل الراقي والمبارك.   من جهتها, عبرت الفنانة المعلمة الهام طميش عن شكرها لطاقم ثانوية خديجة النموذجية الداعم على الدوام.  بدوره أثنى الأستاذ محمد أنيس مدير المدرسة على فكرة المعارض الناجحة. كما لفت الانتباه الى ان مدرسة خديجة احتضنت في السابق معرضا متميزا من ابداع الطالبات مع الفنانة الهام وجيه طميش, والذي لاقى تجاوبا واعجابا منقطع النظير من المفتشين والفنانين والاهالي الذين حضروا للمعرض واعجبوا يومها بإبداع طالبات ثانوية خديجة ومعلمتهن الهام, مما يعبر عن القدرات العالية والتميز الإبداعي للطالبات في جميع المجالات التعليمية والثقافية.





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