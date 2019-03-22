معلمات, ومعلمون, من, مدرسة, خديجة, للبنات, ام, الفحم, في, زيارة, لمعرض, طفولتي,

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بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية واللجان الشعبية...
شهدت مدرسة مرشان بشفاعمرو، اجواء احتفالية بمناسبة يوم العائلة. استهل اليوم مدير...
قام العشرات من الأعضاء والمشاركين والمتطوعين في جمعية "بناة المستقبل" بزيارة...
يستعد المجلس الاقليمي الجلبوع، لمسيرة الجلبوع الـ53، حيث سيشارك الآلاف من...
بخلاف معارك انتخابية برلمانية سابقة لا زال الشارع في البلدات العربية "هادئاً" ولا...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا صباح اليوم الجمعة للمحكمة المركزية في حيفا , لائحة...
نظم قسم الشبيبة في مجلس الزرازير المحلي، أمس الاربعاء، إحتفالاً في قاعة المركز...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:في وقت متأخر من الليلة الماضية ، ألقيت...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى صباح هذا اليوم...
قامت مجموعة من دبر حنا وطرعان مع أصدقائهم من الناصرة والقرى المختلفة في الجليل...