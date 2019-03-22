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اجواء مميزة في يوم العائلة في مدرسة مرشان شفاعمرو



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شهدت مدرسة مرشان بشفاعمرو، اجواء احتفالية بمناسبة يوم العائلة.

استهل اليوم مدير المدرسة الاستاذ يوسف خنيفس بتهنئة الجميع بهذا اليوم مشددا على اهمية تعزيز القيم الاجتماعية .

كما قامت مجموعة من مجلس الطلاب باشراف الاستاذ بادي خلايلة بتوزيع الزهور على المعلمات في اجواء اجتماعية ودية مليئة بالفرح والسرور.

ثم قام الطلاب بتقديم فقرات شيقة ومتنوعة: دبكة ورقصة من تدريب المعلمة مرام  جمعة , عزف على الالات الموسيقية، قدمت جوقة المدرسة باشراف الاستاذ رياض  عدة وصلات غنائية وفنية.

وفي نهاية اليوم الحافل قامت المستشارة التربوية هديل سمعان  بتمرير فعالية لطاقم المعلمين بعنوان " قصة صورة عائلتي" .

جدير بالذكر ان مدير المدرسة الاستاذ يوسف خنيفس كرم المعلمات الافاضل بهدية رمزية في هذة المناسبة السعيدة.




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