اجواء, مميزة, في, يوم, العائلة, في, مدرسة, مرشان, شفاعمرو,

استهل اليوم مدير المدرسة الاستاذ يوسف خنيفس بتهنئة الجميع بهذا اليوم مشددا على اهمية تعزيز القيم الاجتماعية .كما قامت مجموعة من مجلس الطلاب باشراف الاستاذ بادي خلايلة بتوزيع الزهور على المعلمات في اجواء اجتماعية ودية مليئة بالفرح والسرور.ثم قام الطلاب بتقديم فقرات شيقة ومتنوعة: دبكة ورقصة من تدريب المعلمة مرام جمعة , عزف على الالات الموسيقية، قدمت جوقة المدرسة باشراف الاستاذ رياض عدة وصلات غنائية وفنية.وفي نهاية اليوم الحافل قامت المستشارة التربوية هديل سمعان بتمرير فعالية لطاقم المعلمين بعنوان " قصة صورة عائلتي" .جدير بالذكر ان مدير المدرسة الاستاذ يوسف خنيفس كرم المعلمات الافاضل بهدية رمزية في هذة المناسبة السعيدة.

شهدت مدرسة مرشان بشفاعمرو، اجواء احتفالية بمناسبة يوم العائلة.

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