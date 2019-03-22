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الناصرة: جمعية بناة المستقبل تعايد على الأمهات بمناسبة عيد الأم



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قام العشرات من الأعضاء والمشاركين والمتطوعين في جمعية "بناة المستقبل" بزيارة ومعايدة، للمستشفى الفرنسي في الناصرة، كإحدى فعاليات الجمعية في يوم الأم، وتم الإحتفال، وتوزيع الورود والهدايا، على أقسام المستشفى المختلفة، كلفتة متواضعة، هدفت لإسعاد الأمهات، والأطفال.



 وقال السيد عماد زعبي - مدير عام الجمعية:"هذا أقل واجب ممكن يمكننا فعله وتقديمه الى الأمهات الفاضلات. القلوب أنتم، رستم الشمس حباً، يا طيب الياسمين. أتينا لنسعدهم، فهم من أسعدونا. ولم ننس بالطبع الآباء والمسنين، الذين اسعدونا هم بوجودهم بيننا، قبل ان نسعدهم، فشاركنا وشاركونا، أجواء الفرح، والغناء والإحتفال.. فكُثرٌ إخوتنا وابناؤنا، من بناة المستقبل، ها هُنا فلنطمئن فحقلنا خَصبٌ وزرعنا حُبٌ وفي كلِ يومٍ يَطيب الحصاد".




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