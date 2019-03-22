تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-22 12:52:41 الجهاد: إعلان ترامب جزء من مخطط استعماري |  2019-03-22 12:49:15 الجلبوع يستعد لمسيرة الجلبوع الـ53 .. المسيرة العالمية الوحيدة في البلاد |  2019-03-22 12:45:13 المحامي أيمن عودة في لقاء خاص بـ"الصنارة":مهمتنا الأساسية إسقاط نتنياهو واليمين وفي نفس الوقت عدم تسليم رقبة جماهيرنا لليسار |  2019-03-22 11:26:03 لائحة اتهام بحق محمود جبارين من ام الفحم بالتخابر مع حزب الله |  2019-03-22 11:03:41 والد المرحوم شهيد لقمة العيش امين بصول ناصر بصول ل"الصنارة":حتى الأن لا اصدق انني فقدت ابني في حادث عمل |  2019-03-22 11:00:27 الزرازير: الأحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات في احتفال مهيب‎ |  2019-03-22 10:58:06 القاء قنبله على منزل في ساجور |  2019-03-22 10:55:25 طعن شاب في نتسيرت عيليت واصابته خطيرة |  2019-03-22 08:44:45 المحامي زكي كمال لـ - الصنارة:المعركة الانتخابية الحالية تعتمد القشور والفضائح دون الخوض في القضايا الجوهرية واليومية |  2019-03-22 09:24:34 نجم بايرن ميونخ يفتح الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة |  2019-03-22 09:18:05 ارتفاع عدد ضحايا انقلاب العبارة في نهر دجلة إلى 91 شخصًا |  2019-03-22 09:13:40 مسيرة درب الصليب تجوب شوارع القدس |  2019-03-21 23:27:39 سان جيرمان يخطط لصفقة مجانية من مانشستر يونايتد |  2019-03-21 23:24:53 إنطلاق العمل لإعادة هيكلة الشارع الرئيسي وتطوير مداخل كفر مندا |  2019-03-21 23:23:27 ترامب: آن الأوان لتعترف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الجهاد: إعلان ترامب جزء من مخطط استعماري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة اسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل بـ "العدائي"، وأنه "يعكس مدى الانحيار المطلق والشراكة في احتلال الأرض العربية".


وحذرت الحركة في بيان لها من "مخطط استعماري أمريكي ينفذ بأيادي اسرائيلية"، موضحة أن هذا الأمر كان واضحا منذ فوز ترامب وإعلانه القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وتابع البيان ها هو "ترمب" يعلن اليوم هن حلقة أخرى في مخطط المشروع التوسعي وعنوانه إسرائيل من النيل الى الفرات.

وطالبت الحركة بموقف عربي واضح وحاسم من هذا الاعلان مؤكدة أن الجولان أرض عربية سورية.

وقالت الحركة إن على مختلف دول العالم أن تنتبه لهذا الحريق الذي يسعى "ترمب" لإشعاله في العالم كله بهذه السياسات المتطرفة والعنصرية.

وذكرت الحركة بالعمل الإرهابي الذي استهدف المسلمين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي ، وقالت إنه نتيجة الخطاب العدائي المتطرف الذي يغذيه "ترمب" ، وقالت "ها هو الخطاب والفعل العدائي المتطرف يتواصل على لسان "ترمب" الذي يشرعن الاٍرهاب والاحتلال"، مشددة على وجوب وضع حد لكل هذا العداء والعنصرية قبل فوات الأوان.وختم الحركة بيانها بالتأكيد على رفض هذا الإعلان "ما بني على باطل فهو باطل".
الجهاد: إعلان ترامب جزء من مخطط استعماري




كلمات متعلقة

الجهاد:, إعلان, ترامب, جزء, من, مخطط, استعماري,

تابعونــا

ارتفاع عدد ضحايا انقلاب العبارة في نهر دجلة إلى 91 شخصًا ارتفاع عدد ضحايا انقلاب العبارة في نهر دجلة إلى 91 شخصًا 2019-03-22 | 09:18:05

ارتفع الى واحد وتسعين عدد ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل العراقية....

النمسا وبريطانيا تصوتان ضد قرارات تتعلق بنشاطات إسرائيل في القطاع النمسا وبريطانيا تصوتان ضد قرارات تتعلق بنشاطات إسرائيل في القطاع 2019-03-21 | 19:06:26

أعلنت النمسا وبريطانيا انهما ستصوتان غدا في مجلس حقوق الانسان الاممي ضد مضمون...

مصرع 10 عمال بانفجار مصنع في السويس بمصر مصرع 10 عمال بانفجار مصنع في السويس بمصر 2019-03-21 | 15:45:20

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الخميس، أن انفجارا وقع في مصنع للأسمدة الفوسفاتية في...

رئيسة الوزراء النيوزيلندية : تاريخنا تغير بعد 15 مارس رئيسة الوزراء النيوزيلندية : تاريخنا تغير بعد 15 مارس 2019-03-21 | 15:45:16

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن "إن تاريخنا تغير بعد 15 مارس،...

فيسبوك - أنظمتنا الآلية لم تتمكن من رصد فيديو مهاجم نيوزيلندا لهذا لم نوقف البث المباشر للمجزرة فيسبوك - أنظمتنا الآلية لم تتمكن من رصد فيديو مهاجم نيوزيلندا لهذا لم نوقف البث المباشر للمجزرة 2019-03-21 | 11:43:41

كشفت شركة فيسبوك، الخميس، سبب فشلها في إيقاف البث المباشر، الذي وثق من خلاله...

غدا.. نيوزيلندا كلها ترتدي الحجاب تضامنا مع المسلمين غدا.. نيوزيلندا كلها ترتدي الحجاب تضامنا مع المسلمين 2019-03-21 | 10:35:46

لا تتوقف مظاهر التضامن والدعم من السلطات أو المواطنين في نيوزيلندا للمسلمين...

حدث في ايطاليا.. 50 طالبا كاد أن يحرقهم سائقهم احياء!! حدث في ايطاليا.. 50 طالبا كاد أن يحرقهم سائقهم احياء!! 2019-03-21 | 08:29:21

أنقذت الشرطة الإيطالية أكثر من 50 طالباً من موت كاد يكون محققاً بعد أن هدّد سائقهم...

نيوزيلندا تحظر حيازة البنادق الهجومية بعد مذبحة المسجدين نيوزيلندا تحظر حيازة البنادق الهجومية بعد مذبحة المسجدين 2019-03-21 | 05:24:21

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، إنه سيجري حظر البنادق...

ترامب يستقبل نتنياهو يومي 25 و26 الجاري ترامب يستقبل نتنياهو يومي 25 و26 الجاري 2019-03-20 | 21:17:03

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي...

تلاوة القرآن بالبرلمان- نيوزيلندا تبث الأذان عبر الإذاعة والتلفزيون تلاوة القرآن بالبرلمان- نيوزيلندا تبث الأذان عبر الإذاعة والتلفزيون 2019-03-20 | 15:50:09

افتتح البرلمان النيوزيلندي جلسته، اليوم الأربعاء، بتلاوة آيات من القرآن الكريم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة سائق حادث طرق حيفا شاحنة قرب حيفا شرطة اسعاف مؤنس دبور جراسبورغ سويسرا الدوري السويسري اجمل الاهداف الناصرة اللاعب المهاجم اصابة عامل سقط ارتفاع 10 امتار ورشة بناء رأس العين خطيرة بناية شرطة سخنين بيتار القدس مباراة مصيرية القدس الاقصى مرتقبة الدوحة ستاد منظم اطلاق نار الطيبة اصابة شاب حرجة بالغة الشرطة مدينة مصرع عبد الناصرة جبارة نهاني محاجنة ام الفحم مطلوبة تنفيذ عملية الشاباك الشرطة الثانوية الشاملة مدرسة بسمة طبعون قرية مشاركة واسعة اهالي طلاب الفوج مش خايفين فيسبوك شباب شابات القدس الاقصى حملة القدس باب العامود تشيك ان كوب قهوة ريال مدريد بيبيه مدافع البرتغال عرب الداخل مشاركة متابعة ستاد بيرنبيو مدريد عاصمة اسبانيا دوري ابطال اوروبا نويل خرمان اديل فيروز تغني الكرمل فيديو نشر فيسبوك اصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث حتراق حافلة اصابات دو شارع 6 قرب رهط الثانوية اشلاملة كعبية طباش حجاجرة الفوج الثامن احتفال تخريج طلاب المدرسة هدم بيت عائلة عيسى قيد الانشاء مدينة كفر قاسم جرافات الداخلية وزارة مسلسل سمرا الحلقة 54 الرابعة عشر سمرا الحلقة الاولى سمرا 54 الشمس جميع حلقات سمرا شاهد مسلسل سمرا mbc سمرا الحلقة 54 بكرا سمرا الحلقة 54 شاه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com