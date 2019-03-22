الجلبوع, يستعد, لمسيرة, الجلبوع, الـ53, .., المسيرة, العالمية, الوحيدة, في, البلاد,

يستعد المجلس الاقليمي الجلبوع، لمسيرة الجلبوع الـ53، حيث سيشارك الآلاف من المواطنين والزوار من خارج البلاد، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية المميزة في الجلبوع، المسيرة التي أعلن بأنها المسيرة العلمية الوحيدة في إسرائيل، والتي تتخلل 3 مسارات، للمحترفين وللعائلات.

المسيرة ستكون يومي الجمعة والسبت 5.4.2019 و6.4.2019.رئيس المجلس، عوفيد نور، قال: مسيرة الجلبوع، تعتبر أحد أهم الأحداث الرياضية في إسرائيل، ونحن ندعو الجميع للاستمتاع بهذا الحدث، من يشارك في المسيرة يستمتع، جسديًا وروحيًا، محبة هذه البلاد والتواصل مع المناطق الرائعة. هذه المسيرة في كل عام تحقق المزيد من النجاحات.