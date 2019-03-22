لائحة, اتهام, بحق, محمود, جبارين, من, ام, الفحم, بالتخابر, مع, حزب, الله,

قدمت النيابة العامة لواء حيفا صباح اليوم الجمعة للمحكمة المركزية في حيفا , لائحة اتهام بحق الشاب محمود جبارين (36 عامًا) من مدينة أم الفحم وذلك بالتواصل مع عميل أجنبي، ايصال معلومات لحزب الله ,وجرائم تتعلق بعلاقته بمنظمة ارهابية .

وجاء في لائحة الاتهام:"المتهم دعم منظمة حزب الله اللبناني، وابدى في اكثر من مناسبة اعجابة بالأمين العام للحزب حسن نصرالله بالاضافة الى تواصل المتهم مع نشطاء حزب الله بنية القيام بنشاطات تساعد مصالح حزب الله ".وأضاف البيان ان المتهم قام بتصوير صور و مقاطع من البلاد ارسلها لحزب الله عن طريق مراسل لقناة المنار التابعة للحزب ,حيث قال المراسل للمتهم جبارين أنّه يريد هذه المقاطع من اجل بث الخوف في المواطنين في اسرائيل .