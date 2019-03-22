الزرازير:, الأحتفال, بعيد, الأم, وتكريم, الأمهات, في, احتفال, مهيب‎,

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يستعد المجلس الاقليمي الجلبوع، لمسيرة الجلبوع الـ53، حيث سيشارك الآلاف من...
بخلاف معارك انتخابية برلمانية سابقة لا زال الشارع في البلدات العربية "هادئاً" ولا...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا صباح اليوم الجمعة للمحكمة المركزية في حيفا , لائحة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:في وقت متأخر من الليلة الماضية ، ألقيت...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى صباح هذا اليوم...
قامت مجموعة من دبر حنا وطرعان مع أصدقائهم من الناصرة والقرى المختلفة في الجليل...
يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى تعزيز صفوفه بصفقة جديدة من نظيره مانشستر...
عُقد في مجلس كفر مندا المحلي اليوم الخميس جلسة عمل بحضور مهندسين وممثلين عن وزارة...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه قد حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف...
اصيب شابين بجراح وصفت بالخطيرة أثر تعرضهما لاطلاق نار في قرية شعب مساء اليوم...