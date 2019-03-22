الزرازير:, الأحتفال, بعيد, الأم, وتكريم, الأمهات, في, احتفال, مهيب‎,

نظم قسم الشبيبة في مجلس الزرازير المحلي، أمس الاربعاء، إحتفالاً في قاعة المركز الجماهيري بمناسبة عيد الأم. وذلك بحضور رئيس المجلس السيد أمير مزاريب وعشرات النساء، حيث تم استقال المشاركات بالاحتفال بالورود وبطاقات التهنئة. افتتح الحفل وتولى عرافته مديرة قسم الشبيبة ورود عيادات، حيث شكرت جميع الحضور، وتحدثت عن أهمية إحياء يوم المرأة وعيد الأم، وقد اعربت عن سرورها برؤية هذا العدد من النساء في هذه المناسبة، واشارت ان الزرازير تشهد في الآونة الأخيرة تقدم ملحوظ في برامج تهدف لرفع شؤون المرأة وتقدمها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، واكدت ان قسم الشبيبة سيواصل وضع المزيد من البرامج التي تخص النساء. رئيس المجلس المحلي السيد أمير مزاريب اعرب عن سروره لمشاركته في هذه المناسبة، واكد أن المجلس المحلي يولي أهمية كبيرة لرفع شؤون المرأة وتقدمها في جميع المجالات. تخلل الحفل عدة فقرات: وصله غنائية بمناسبة عيد الام من ابداع طالباتنا من مجلس الطلاب البلدي، تكريم مربيات ونساء رياديات، تكريم رئيس المجلس المحلي السيد أمير مزاريب لدعمه للفعاليات اللامنهجية والبرامج الجماهيرية، وصله طربية للفنان مهران كريم، عرض ستاند اب للفنانه علا اسحاق، عرض فولكلوري ودبكه شعبية لفرقة نسيم الباديه وفرقة شبيبة البطوف. كل عام وجميع الامهات بالف خير، ملتقانا في برامج قريبة.