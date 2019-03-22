القاء, قنبله, على, منزل, في, ساجور,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:في وقت متأخر من الليلة الماضية ، ألقيت قنبلة صوتية نحو منزل أحد سكان بلدة ساجور في الخمسينيات من عمره.

أفراد من الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث، وجمعوا البينات والأدلة ، وباشروا بعمليات مسح وتفتيش لرصد الجناة.يتم فحص الخلفية لوقوع الحادث.