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القاء قنبله على منزل في ساجور



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:في وقت متأخر من الليلة الماضية ، ألقيت قنبلة صوتية نحو منزل أحد سكان بلدة ساجور في الخمسينيات من عمره.


أفراد من الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث، وجمعوا البينات والأدلة ، وباشروا بعمليات مسح وتفتيش لرصد الجناة.

يتم فحص الخلفية لوقوع الحادث.
القاء قنبله على منزل في ساجور




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