طعن, شاب, في, نتسيرت, عيليت, واصابته, خطيرة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى صباح هذا اليوم مركز الشرطة 100 بلاغ حول مشاجرة بين شخصين في شارع لولاف في الناصرة العليا.

أفراد من الشرطة سارعوا إلى مكان الحادث وشد إنتباههم رجلاً في الثلاثينيات من عمره مصاب بجروح إثر عملية طعن فتم نقله الى المستشفى وهو حالة صعبة (وفق مصادر طبية).الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث ، وجمعت البينات والأدلة.تم إلقاء القبض على مشتبه من سكان مدينة العفولة البالغ من العمر 29 عامًا فأحيل إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة صباح هذا اليوم للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.