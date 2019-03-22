نجم, بايرن, ميونخ, يفتح, الباب, أمام, ريال, مدريد, وبرشلونة,

فتح نجم بايرن ميونخ الألماني، الباب أمام انتقاله مستقبلًا لأحد عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال ديفيد ألابا لاعب الفريق البافاري "بإمكاني تصور نفسي في تجربة جديدة، لكني أشعر براحة بالفعل مع بايرن ميونخ".وأضاف ألابا "كل عام هناك تحديات وأهداف جديدة، والضغط يكون حاضرًا بشكل دائم، لهذا السبب أنا سعيد في بايرن ميونخ، لكن من الممكن أن أتطلع لخوض تجربة جديدة في المستقبل".وعند سؤاله عن أي دوري يفضله، فأجاب "الليجا والبريميرليج، هناك عملاقان كبيران في إسبانيا، من الممكن اللعب للريال أو البارسا، كذلك في إنجلترا هناك أندية كبرى".واعترف الدولي النمساوي بتشجيعه لآرسنال قبل سنوات، قائلًا "نعم، كنت مشجعًا للجانرز في الطفولة، وإذا كنت كذلك في الصغر، ستستمر على ذات النهج طوال حياتك".