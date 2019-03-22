8, تطبيقات, ذكية, لمساعدة, مرضى, ألزهايمر,

يعقّد مرض ألزهايمر الحياة اليومية للمريض، على اعتبار أن مهاراته العقلية والاجتماعية تتضرر بشكل كبير، مما يؤثر أيضا على الأشخاص المحيطين به، إلا أن بعض التطبيقات الذكية قد تشكل فرقا وتسهل الحياة اليومية للمرضى.

وفي حال كنت تعرف شخصا يعاني من ألزهايمر أو الخرف، فيستحسن أن تقترح عليه هذه التطبيقات، التي ستسهل حياته:1- My Reef 3D: لعبة سهلة وممتعة للأشخاص الذين يعانون من الخرف المتقدم. ويتفاعل المستخدمون مع حوالي 14 نوعا مختلفا من الأسماك الافتراضية بطرق متنوعة وطريفة، لتعمل على تحسين الذاكرة.2- Game Show: يوصف بالتطبيق أيضا بأنه قادر على مساعدة المرضى وتحسين ذاكرتهم. كما أثبت فعاليته بالنسبة لمن يعانون من المراحل المبكرة للخرف. جرى تطوير التطبيق، المتاح على غوغل بلاي وآيتونز، من قبل جامعة كامبريدج.3- Talking Tom Cat: لعبة شهيرة تتيح التحدث مع شخصية القطة الرئيسية وخلق نقاش طريف معها، إلى جانب تحريكها وتنظيفها وضربها بالاعتماد على لمس الشاشة. وتبقي هذه اللعبة المستخدمين مشغولين لمدة طويلة.4- Nymbl: خطر السقوط هو الهاجس الدائم لكبار السن. السقوط يؤدي إلى إصابات بدنية، كما له آثار هائلة على الثقة والصحة النفسية. هذا التطبيق جرى تطبيقه من قبل المقيمين في دار الرعاية في ويست يوركشاير وأظهر نتائج محلوظة، حيث يقدم نصائح حول طرق الاعتماد على النفس وتدريب الجسم على مختلف الأنشطة البدنية.