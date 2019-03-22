ارتفاع, عدد, ضحايا, انقلاب, العبارة, في, نهر, دجلة, إلى, 91, شخصًا,

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وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة...
أعلنت النمسا وبريطانيا انهما ستصوتان غدا في مجلس حقوق الانسان الاممي ضد مضمون...
ذكرت وسائل إعلام مصرية، الخميس، أن انفجارا وقع في مصنع للأسمدة الفوسفاتية في...
قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن "إن تاريخنا تغير بعد 15 مارس،...
كشفت شركة فيسبوك، الخميس، سبب فشلها في إيقاف البث المباشر، الذي وثق من خلاله...
لا تتوقف مظاهر التضامن والدعم من السلطات أو المواطنين في نيوزيلندا للمسلمين...
أنقذت الشرطة الإيطالية أكثر من 50 طالباً من موت كاد يكون محققاً بعد أن هدّد سائقهم...
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، إنه سيجري حظر البنادق...
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي...
افتتح البرلمان النيوزيلندي جلسته، اليوم الأربعاء، بتلاوة آيات من القرآن الكريم...