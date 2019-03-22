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ارتفاع عدد ضحايا انقلاب العبارة في نهر دجلة إلى 91 شخصًا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ارتفع الى واحد وتسعين عدد ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في بغداد اللواء سعد معن إنه تم انقاذ خمسة وخمسين شخصًا. وأفادت قناة الجزيرة ان نحو مائتي شخص كانوا على متن العبارة علمًا بانها تستوعب خمسين شخصًا فقط.  وأكد اللواء سعد معن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبارة مشيرا إلى أنه كانت تقل عائلات غالبيتهم من النساء والاطفال". 

وقال في شريط صوتي وزعه اعلام الوزارة على الصحافيين: "ان عدد الذين تم انقاذهم بلغ 55 شخصا بينهم 19 طفلا، 
ارتفاع عدد ضحايا انقلاب العبارة في نهر دجلة إلى 91 شخصًا




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