مسيرة, درب, الصليب, تجوب, شوارع, القدس,

قامت مجموعة من دبر حنا وطرعان مع أصدقائهم من الناصرة والقرى المختلفة في الجليل بمسيرة درب الصليب في شوارع القدس القديمة ،يوم الخميس 21.3.2019, حيث سار السيّد المسيح حاملاً صليبه نحو الجلجلة مكان الصلب وذلك بإرشاد الأب سهيل فايز خوري ، الذي رافق المجموعة في كل مراحل درب الآلام ، واقفا لشرح كل مرحلة ورافعا صلاة خاصة وخاشعة مع الجميع.

وجاءت هذه المسيرة المقدسة في هذا الوقت بالذّات بمناسبة الصوم المبارك المقدس ، كما أفادنا الأب خوري بقوله :"إنّ هذه المسيرة هي مسيرة محبة يسوع للبشرية جمعاء واحتماله الآلام طوعًا لأجل خلاصنا".