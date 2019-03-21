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سان جيرمان يخطط لصفقة مجانية من مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى تعزيز صفوفه بصفقة جديدة من نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن الإسباني أندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد، دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، بغية الانضمام إلى صفوفه، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهي عقد أندير هيريرا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، وبدا أنه سيبقى في صفوف الشياطين الحمر، بعدما لعب دورًا كبيرًا في نهضة الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن سان جيرمان سيغري اللاعب الإسباني، البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد ينص على تقاضيه 150 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لمدة 3 أعوام.
ويسعى باريس سان جيرمان إلى تأمين التعاقد مع لاعب وسط، بعدما فشلت محاولاته في ضم لاعب إيفرتون إدريسا جايا، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
سان جيرمان يخطط لصفقة مجانية من مانشستر يونايتد




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