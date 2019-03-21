إنطلاق, العمل, لإعادة, هيكلة, الشارع, الرئيسي, وتطوير, مداخل, كفر, مندا,

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يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى تعزيز صفوفه بصفقة جديدة من نظيره مانشستر...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه قد حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف...
اصيب شابين بجراح وصفت بالخطيرة أثر تعرضهما لاطلاق نار في قرية شعب مساء اليوم...
"الأُم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق"، "الجنة تحت أقدام الأُمهات"،...
في سابقة جميلة ولافتة، استضافت مدرسة طرعان الثانوية مجموعة من الأمهات الفاضلات،...
تُحيي الجماهير العربية الفلسطينيّة في البلاد، في الثلاثين من شهر آذار الحالي،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في إطار أنشطة شرطة...
غزت اسراب كبيرة من الفراشات الملونة اليوم الخميس البلاد وانتشرت في عدة مناطق من...
قدم المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل اعتراضًا رسميًا على...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...