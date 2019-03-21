إنطلاق, العمل, لإعادة, هيكلة, الشارع, الرئيسي, وتطوير, مداخل, كفر, مندا,

عُقد في مجلس كفر مندا المحلي اليوم الخميس جلسة عمل بحضور مهندسين وممثلين عن وزارة المواصلات وإدارة المشاريع، بحضور رئيس المجلس مؤنس عبد الحليم، عُضوي المجلس محمد يوسف قدح ومحمود حسين مراد، مُهندس المجلس عادل قدح. حيث تمحورت المحادثات حول مشروع إعادة هيكلة الشارع الرئيسي (784) الممتد من دوار الزيتونة حتى بلدة حنتون، وتطوير مداخل القرية. وتم الإتفاق على إنطلاق العمل في هذا المشروع خلال شهر تموز (7) من العام الجاري 2019. كما وتم الإتفاق خلال الجلسة على النقاط التالية:1- العمل على تعبيد وتطوير المدخل الغربي لكفر مندا، ليصبح مدخلاً رسميًا للقرية، وملائمة الشارع مع بنية تحتية حديثة. 2- سيتم تنفيذ مشروع واسع لإعادة هيكلة مدخل حي المعاصر من الجهة الغربية، وسيشمل مد خطوط لإستيعاب مياه الأمطار وحل مشاكل مياه الصرف الصحي التي يعاني منها السكان القاطنين بجانب الشارع الرئيسي، كما سيتم تخطيط المفرق والشوارع ليراعي معايير الأمان للمواطنين، إذ سيتم تنظيم أرصفة وممرات مشاة آمنة.3- تركيب إنارة حديثة في الشارع الممتد من المدخل الغربي حتى محطة وقود "دور" جنوبي القرية. 4- توسيع وتطوير الدوار عند مدخل القرية (دوار الزيتونة)، وإنشاء شارع خدمة من الجهة الغربية لتسهيل الوصول للمحال التجارية، وقاعة الأفراح في المنطقة. 5- تعبيد وتطوير البُنية التحتية في الشارع الرئيسي (784) الممتد من المدخل الغربي حتى بلدة حنتون، حيث سيضم الشارع فاصل صلب بين المسلكين من أجل منع حوادث الطرق. رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم أكد مواصلته في متابعة هذا المشروع حتى تنفيذه على أكمل وجه، وشدد على أهميته من ناحية تعزيز الأمان على الشوارع بهدف التقليل من حوادث الطرق، وتحسين مستوى السلامة للمشاة وخاصة طلاب المدارس. وأشار رئيس المجلس أن هذه المشروع والمشاريع المرورية التي يتم تنفيذها حاليًا داخل القرية، ستُساهم بشكل كبير في تطوير المصالح التجارية، والاقتصاد المنداوي.