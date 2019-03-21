ترامب: آن الأوان لتعترف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه قد حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، معتبرا أن ذلك مهم لأمن إسرائيل واستقرار المنطقة. وكتب ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه "بعد 52 سنة، حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي". وفي ذات السياق، كشفت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية في تقرير لها، عن أن الولايات المتحدة تستعد للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان الأسبوع المقبل، تزامنا مع زيارة سيجريها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض الأسبوع المقبل. وكانت وسائل الإعلام الاسرائيلية قد أكدت دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي التقى نتنياهو يوم أمس في اسرائيل، لزيارة البيت الأبيض. ووفق الوكالة، فإن واشنطن "قد تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان الأسبوع المقبل".