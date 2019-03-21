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شعب:اصابتان خطيرتان في حادث اطلاق نار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شابين بجراح وصفت بالخطيرة أثر تعرضهما لاطلاق نار في قرية شعب مساء اليوم الخميس , الطواقم الطبية التابعة لادم ميدكس هرعت للمكان ونقلت االشابين الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الحديث يدور عن اصابة شابين , احداهما وصفت اصابته ببالغة الخطورة والاخر وصفت اصابته بالخطيرة , من التحقيقات الاولية تبين أن الخلفية جنائية .
شعب:اصابتان خطيرتان في حادث اطلاق نار




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