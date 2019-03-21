شعب:اصابتان, خطيرتان, في, حادث, اطلاق, نار,

اصيب شابين بجراح وصفت بالخطيرة أثر تعرضهما لاطلاق نار في قرية شعب مساء اليوم الخميس , الطواقم الطبية التابعة لادم ميدكس هرعت للمكان ونقلت االشابين الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الحديث يدور عن اصابة شابين , احداهما وصفت اصابته ببالغة الخطورة والاخر وصفت اصابته بالخطيرة , من التحقيقات الاولية تبين أن الخلفية جنائية .