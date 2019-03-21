تذكروا, هذا, الاسم, جيداً:, جاسيندا, ارديرن,

رئيسة وزراء نيوزلندا, جاسيندا ارديرن, امرأة شابة وحضارية وناجحة وشجاعة وقيادية. أغلب الظن أنها تملك مؤهلات لا يمتلكها أحد.. اثبتت أنها رئيسة لجميع المواطنين سواسية بعد العملية الإجرامية النكراء التي قام بها الحقير, مع عدم ذكر اسمه, ظهيرة يوم الجمعة الماضي في مسجدين في مدينة "كرايستشيرش" في نيوزلندا.. حيث قام بقتل 50 مصلياً على خلفية عنصرية مليئة بالكراهية لمن يختلف عنه. إن هذه القضية الخطيرة هي جذور وامتدادات لعناصر المتطرفين الموجودين في أنحاء العالم. رغم الم المصاب إلا أن رئيسة الوزراء النيوزلندية احتوت الأمر بلغة المحبة والعقل وحضنت الضحايا وذويهم.. وتكلمت معهم ببساطة بدون تبجح, تكلمت بإنسانية وليس بمنطق السفاح الذي يؤمن بأن العرق الأبيض عرق مميز!! نيوزلندا تحتوي على تنوع عرقي كبير يسوده العيش بسلام.. بعد ن نزح اليها الكثيرون من جميع أنحاء العالم طلباً لحياة هادئة.. وكأن الغربة لا تكفي.. برزت الكراهية والعنصرية عند البعض.. لكن جاءت رئيسة نيوزلندا التي يمكن اعتبارها أكثر امرأة حضارية قيادية تتحدث بلغة العقل.. وافتتحت بعد الهجوم الإرهابي جلسة البرلمان بتلاوة للقرآن الكريم تضامناً مع الضحايا وذويهم. وقدمت رسالة مباشرة للمواطنين أن الدين لا يعمل على إذكاء الخلاف مثل بعض القيادات الطائفية المذهبية القاتلة.. بل يصنع تآخيا. وأثبتت, وفي "عيد الأم" الذي يحتفل فيه العالم كل عام, إنها أم كل مواطني وسكان نيوزلندا وليس كسياسية بل كقائدة نسائية.. سيصبح العالم قاطبة هو الخاسر الأكبر إذا لم يتمكن من التصدي لرسالة اليمين المتصاعد من كافة المذاهب. نأمل أن نرى, أكثر, قيادات نسائية بعيدة عن التعصب تقود العالم. * * *الفاشية تماماً.. كالديمقراطية!!؟؟ وزيرة القضاء الإسرائيلي أييلت شاكيد ظهرت مؤخراً في ڤيديو دعائي للانتخابات فيه ترش من قارورة عطر يحمل اسم "فاشيزم" (الفاشية) وكأن للفاشية رائحة عطرة. في الماضي كان نابوليون يوصي عشيقته جوزفين بعدم الاستحمام لمدة عشرة أيام قبل لقائه, وذلك لغرامه وحبه للرائحة العفنة. اذا كانت وزيرة القضاء معجبة برائحة الفاشية العفنة بعد أن تتعطر من الزجاجة التي تحمل اسم فاشيزم وتقول: بالنسبة لي هذه الرائحة مثل رائحة الديمقراطية.اذاً الفاشية تعجبها.. لا نلومها..

ڤيدا مشعور