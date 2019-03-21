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الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عقوبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بسبب احتفاله في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.  ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن اليويفا أصدر بيانًا بفرض عقوبة على رونالدو تبلغ 20 ألف يورو، وهي نفس العقوبة التي تعرض لها الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، عندما قام باحتفال مشابه في مباراة الذهاب بين الفريقين. 

وبهذه العقوبة، فإن رونالدو لن يغيب عن مباراة فريقه أمام أياكس في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية. 
واتخذ الاتحاد الأوروبي العقوبة، بعد أن تم اتهام رونالدو بسوء السلوك أمام جماهير أتلتيكو مدريد، وفقًا للنقطة الثانية والرابعة من المادة 11 باللوائح التأديبية الخاصة باليويفا.  يذكر أن رونالدو أحرز 3 أهداف في شباك أتلتيكو خلال المباراة، وساهم في تأهل فريقه إلى ربع النهائي، قبل أن يذهب للاحتفال بطريقة مثيرة للجدل أمام جماهير المنافس.
الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو




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