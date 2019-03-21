الاتحاد, الأوروبي, يعلن, عقوبة, رونالدو,

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في مفاجأة من العيار الثقيل، بات فريق باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي مجبرا لا...
اعترف النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، بأنه يحاول التعلم من المصري محمد...
تحدث نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، عن "حلم ريال مدريد" وعن المدرب زين...
يعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي واحدا من الشخصيات المثيرة...
ذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس الإيطالي قرر أن يشارك هذا الصيف بكأس الأبطال...
يجهز نادي برشلونة الإسباني، لفتح خزائنه من أجل تمويل صفقة هجومية جديدة، خلال فترة...
أفادت تقرير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن عملاق إنجليزي يتصدر لائحة المرشحين لضم...
وضع نادي برشلونة الإسباني البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم إشبيلية الإسباني المعار...
أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالحالة التي يعيشها نجمه...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد وجه أنظاره إلى الكالتشيو، من...