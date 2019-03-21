الإعدادية, الحديقة, (أ), يافة, الناصرة, تقيم, احتفالًا, بعيد, الأُم, وبفصل, الربيع‎,

"الأُم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق"، "الجنة تحت أقدام الأُمهات"، كثيرة هي المعاني التي لا يمكن أن تفي الأُم حقها، بمناسبة الحادي والعشرين من شهر آذار يصادف عيد الأُم وقدوم فصل الربيع، وفي جو معطر بشذى الرياحين يسوده الفرح والأُلفة والمحبة، أقامت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة احتفالًا بهيجًا وذلك إيمانًا منها في تعزيز القيم الاجتماعية والأُسرية. استهلت الاحتفال وتولت عرافته المربية جمانة علي الصالح مركزة التربية الاجتماعية وحيت المربيات والمعلمات والطلاب ثم دعت مدير المدرسة أُ. مشهور عباس ليلقي كلمته المعبرة مؤكدًا أن الأُم هي الشمعة التي تشتعل دومًا من أجل إضاءة حياة أبنائها، وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للمربيات وللمعلمات ولسكرتيرات المدرسة وللعاملات متمنيًا لهن ولجميع الأُمهات وافر الصحة والسعادة، وتلته الطالبة نجد عبد الله وألقت كلمتها باسم مجلس الطلاب. بعد ذلك قدمت جوقة المدرسة بقيادة المعلمة مارلين خوري فقرة غنائية بأصواتها الشجية العذبة، كما وكانت وصلة فنية مع فرقة "جذور" بقيادة الفنان صالح هيبي والمطربة لبنى سلامة التي أتحفت الطلاب والمعلمين على حد سواء وتفاعلوا معها. وفي لفتة جميلة قام مجلس الطلاب بتوزيع ورود وهدية رمزية وبطاقة معايدة على المعلمات.