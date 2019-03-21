الإعدادية, الحديقة, (أ), يافة, الناصرة, تقيم, احتفالًا, بعيد, الأُم, وبفصل, الربيع‎,

كلمات متعلقةالإعدادية, الحديقة, (أ), يافة, الناصرة, تقيم, احتفالًا, بعيد, الأُم, وبفصل, الربيع,
في سابقة جميلة ولافتة، استضافت مدرسة طرعان الثانوية مجموعة من الأمهات الفاضلات،...
تُحيي الجماهير العربية الفلسطينيّة في البلاد، في الثلاثين من شهر آذار الحالي،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في إطار أنشطة شرطة...
غزت اسراب كبيرة من الفراشات الملونة اليوم الخميس البلاد وانتشرت في عدة مناطق من...
قدم المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل اعتراضًا رسميًا على...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...
في أعقاب تقديم شكوى على يد النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير...
اصيب ظهر اليوم الخميس عامل يبلغ من العمر 27 عاما باصابات وصفت بالخطيرة خلال عمله في...
انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة ، وذلك...
شهدت مختلف مدن ومخيات قطاع غزة، منذ ساعات صاح اليوم الخميس، إضراباً شاملاً...