تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-21 20:10:01 تذكروا هذا الاسم جيداً: جاسيندا ارديرن |  2019-03-21 19:17:09 إذا أردت أن تفقد الوزن.. فالنوم أهم بكثير من الـ"gym" |  2019-03-21 19:15:04 الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو |  2019-03-21 19:12:15 الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تقيم احتفالًا بعيد الأُم وبفصل الربيع‎ |  2019-03-21 19:10:32 أمهات فاضلات في مدرسة طرعان الثانوية في عيد الأم |  2019-03-21 19:08:42 لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تُحيي الذكرى الـ 43 ليوم الأرض |  2019-03-21 19:06:26 النمسا وبريطانيا تصوتان ضد قرارات تتعلق بنشاطات إسرائيل في القطاع |  2019-03-21 16:20:18 صور - حملة واسعة للشرطة في الشمال وضبط اسلحة وذخيرة في الناصرة وعيلوط وساجور وغيرها |  2019-03-21 16:20:09 شاهدوا - اسراب من الفراشات الملونة تغزو البلاد |  2019-03-21 15:45:20 مصرع 10 عمال بانفجار مصنع في السويس بمصر |  2019-03-21 15:45:16 رئيسة الوزراء النيوزيلندية : تاريخنا تغير بعد 15 مارس |  2019-03-21 15:45:41 ولادة طفلة "حامل" بجنين في ظاهرة نادرة الحدوث! |  2019-03-21 15:31:20 الملكة رانيا تحتفل بعيد الأم مع الأطفال الأيتام.. صور |  2019-03-21 12:57:38 المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل يعترضان على مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية‎ |  2019-03-21 12:30:58 المطران عطا الله حنا : القدس مدينة السلام ولكن سلام القدس مغيب بغياب العدالة ، وبوجود الاحتلال والظلم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أمهات فاضلات في مدرسة طرعان الثانوية في عيد الأم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في سابقة جميلة ولافتة، استضافت مدرسة طرعان الثانوية مجموعة من الأمهات الفاضلات، وذلك للحديث أمام الطلاب عن دور الأم وبر الوالدين، والأم ما بين الماضي والحاضر والترابط الأسري، وذلك بمناسبة عيد الأم، كما نظمت المدرسة برنامجا احتفاليا قام خلاله طلاب المدرسة بتقديم فقرات من ابداعاتهم، وقامت لجنة المعلمين بتكريم معلمات المدرسة بهذه المناسبة. مدير المدرسة، المربي ناظم زحالقة، قدم التهاني للأمهات متمنيا لهن دوام الصحة والعافية والعمر المديد وشكر القائمين والمشاركين وكل من ساعد في إنجاح الفعالية.




كلمات متعلقة

أمهات, فاضلات, في, مدرسة, طرعان, الثانوية, في, عيد, الأم,

تابعونــا

الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تقيم احتفالًا بعيد الأُم وبفصل الربيع‎ الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تقيم احتفالًا بعيد الأُم وبفصل الربيع‎ 2019-03-21 | 19:12:15

"الأُم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق"، "الجنة تحت أقدام الأُمهات"،...

لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تُحيي الذكرى الـ 43 ليوم الأرض لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تُحيي الذكرى الـ 43 ليوم الأرض 2019-03-21 | 19:08:42

تُحيي الجماهير العربية الفلسطينيّة في البلاد، في الثلاثين من شهر آذار الحالي،...

صور - حملة واسعة للشرطة في الشمال وضبط اسلحة وذخيرة في الناصرة وعيلوط وساجور وغيرها صور - حملة واسعة للشرطة في الشمال وضبط اسلحة وذخيرة في الناصرة وعيلوط وساجور وغيرها 2019-03-21 | 16:20:18

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في إطار أنشطة شرطة...

شاهدوا - اسراب من الفراشات الملونة تغزو البلاد شاهدوا - اسراب من الفراشات الملونة تغزو البلاد 2019-03-21 | 16:20:09

غزت اسراب كبيرة من الفراشات الملونة اليوم الخميس البلاد وانتشرت في عدة مناطق من...

المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل يعترضان على مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية‎ المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل يعترضان على مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية‎ 2019-03-21 | 12:57:38

قدم المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل اعتراضًا رسميًا على...

المطران عطا الله حنا : القدس مدينة السلام ولكن سلام القدس مغيب بغياب العدالة ، وبوجود الاحتلال والظلم المطران عطا الله حنا : القدس مدينة السلام ولكن سلام القدس مغيب بغياب العدالة ، وبوجود الاحتلال والظلم 2019-03-21 | 12:30:58

استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...

لجنة الانتخابات المركزيّة تحوّل شكوى عودة ضد حازان لالتماس لجنة الانتخابات المركزيّة تحوّل شكوى عودة ضد حازان لالتماس 2019-03-21 | 12:27:28

في أعقاب تقديم شكوى على يد النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير...

اصابة خطيرة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بحيفا اصابة خطيرة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بحيفا 2019-03-21 | 12:25:11

اصيب ظهر اليوم الخميس عامل يبلغ من العمر 27 عاما باصابات وصفت بالخطيرة خلال عمله في...

وفاة الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية وفاة الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية 2019-03-21 | 11:33:12

انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة ، وذلك...

بدء العصيان المدني في غزة بدء العصيان المدني في غزة 2019-03-21 | 10:53:49

شهدت مختلف مدن ومخيات قطاع غزة، منذ ساعات صاح اليوم الخميس، إضراباً شاملاً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مباشر مباراة ليفربول مانشستر يونايتيد بث دوري انجليزي الصنارة حي النصارة جثمان تتشح سواد نقل الجثمان طارق . زياد سليم القاسم طال طب بلغاريا وفاة ذبحة صدرية نياص رؤوس حيوانات وادي حلزون قرب قرية عرابة سلطة حماية الطبيعةوفاة الأديب الفلسطيني سلمان ناطور من دالية الكرملسقوط حافلة على شاحنة الناصرة 10 امتر شرطة اسعاف سائق ركاب شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر سقوط فتاة عرب الزبيدات اصابتها بالغة ارتفاع شاهق مستشفى رمبام اسعاف مصرع عامل ورشة بناء سقط عليه جسم ثقيل يافا تل ابيب شجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق تجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع المناولة الاولى راهبات الناصرة مدرسة شفاعمرو مدينة اطفال طلاب القيامة قداس احتفالي جنوب مخدرات حشيش تهريب محاولة اعتقال مشتبهين عربالناصرة اصابة عامل سقط من ارتفاع ورشة بناء متسيل حاييم اسامة ابو احمدمصرع امرأة اصابة اخرين حادث طرق مروع سيارة البصة نهاريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com