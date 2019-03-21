أمهات, فاضلات, في, مدرسة, طرعان, الثانوية, في, عيد, الأم,

في سابقة جميلة ولافتة، استضافت مدرسة طرعان الثانوية مجموعة من الأمهات الفاضلات، وذلك للحديث أمام الطلاب عن دور الأم وبر الوالدين، والأم ما بين الماضي والحاضر والترابط الأسري، وذلك بمناسبة عيد الأم، كما نظمت المدرسة برنامجا احتفاليا قام خلاله طلاب المدرسة بتقديم فقرات من ابداعاتهم، وقامت لجنة المعلمين بتكريم معلمات المدرسة بهذه المناسبة. مدير المدرسة، المربي ناظم زحالقة، قدم التهاني للأمهات متمنيا لهن دوام الصحة والعافية والعمر المديد وشكر القائمين والمشاركين وكل من ساعد في إنجاح الفعالية.

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