لجنة, متابعة, قضايا, التعليم, العربي, تُحيي, الذكرى, الـ, 43, ليوم, الأرض,

تُحيي الجماهير العربية الفلسطينيّة في البلاد، في الثلاثين من شهر آذار الحالي، الذكرى الـ 43 من يوم الأرض الخالد، وهو اليوم الذي أعلنت فيه القيادات والجماهير العربية إضرابًا شعبيًا عام 1976، احتجاجًا على سياسة مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين، حيث قرَّرت حينها مصادرة أكثر من 21 ألف دونم من أراضي سخنين، عرابة، دير حنا، والمثلث والنقب.

ما زالت هذه الذكرى تعيش في وجدان الشعب العربي الفلسطيني في البلاد، وفي وجدان الفلسطينيّين أينما حلّوا. وفي هذه المناسبة، أرتأت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أن تُحيي هذه الذكرى الخالدة، من خلال صياغة موادّ وفعاليات وتعميمها، لتوعيّة الطلبة في المدارس الإعدادية والثانوية، ووسائل الإٍعلام العربية المحلية.من الجدير أن نشيرَ أنّنا من خلال عملنا في اللجنة، نهدف إلى العمل التربويّ السليم الذي يزيد من التوعية السياسية ويعزّز مكانة الانتماء والهويّة، كذلك فإنّ هذا العمل لا يقتصر على تنظيم نشاطات عامَّة لمرَّةٍ واحدةٍ، بل يجب أنْ يكون جزءًا لا يتجزّأ من السيرورة التربوية التي تشمل التربية الاجتماعية في مواضيع التعليم المختلفة. نتوجّه بهذا إلى كافّة الجماهير الفلسطينيّة إلى المساهمة في رفع الوعي في ذاكراتنا الفلسطينيّة، وإلى الوسائل الإعلامية، التي تُعدّ منبرًا يستقي منه جماهيرنا المعلومات.مرفق بالرسالة، بيان وموادُّ تربوية تمَّ تعميمها على كافّة المدارس الثانوية والإعداديّة العربيّة، والمؤسَّسات التربويَّة والتعليميَّة، كما نرجو منكم المُساهمة في نشرها بوسائلكم الإعلامية.